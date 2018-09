Si AD retrasa la decisión de ir a las elecciones municipales pautadas para diciembre de este año, la rebelión interna es un hecho y ya muchos están pensando cuadrarse con el “Negro” Fermín en su partido Soluciones, mientras que el PSUV muchos concejales hacen “carantoñas” a la Almiranta para repetir en Iribarren.

El gobierno nacional como que no midió el impacto inflacionario de las medidas económicas y el solo anuncio de las mismas, sin explicar el alcance y el propósito de ese paquete generó mucha incertidumbre, en una economía azotada por la hiperinflación. El componente o los factores detonantes del flagelo inflacionario en Venezuela están compuestos de múltiples factores tales como la especulación y la escasez, en un sistema financiero abarrotado de una masa monetaria sin respaldo o lo que es dinero inorgánico, que viene a ser como si agarramos un barril de gasolina y lo lanzamos para “apagar una pradera” llena de paja seca incendiada. Todas las expectativas positivas que había generado el aumento de sueldo en los trabajadores es causa de tristeza e impotencia, porque ya fue trasladado a los precios de todos los bienes y servicios sin que el trabajador siquiera hubiera cobrado su primer sueldo con ajuste. Si no se detiene el espiral inflacionario y especulativo, se sobrevendrán días muy difíciles que terminaran por agitar el ya complicado clima político, y la desestabilización interna y externa aprovechará la zozobra reinante en el ánimo del venezolano hastiado de tanta problemas que lo aquejan sin fórmulas de solución.

Los que se van. En el ámbito internacional ya se empieza a sentir el problema que significa la migración de venezolanos, así no lo quiera admitir el gobierno venezolano. Son miles de miles que salen a buscar empleo en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil impactando a estos países en su red de servicios públicos…Tiburón en el Caribe. La visita de Donald Trump a Colombia es para sellar el compromiso de seguridad hemisférica que establece los Estados Unidos con el vecino país. Los “berracos” cuentan con nueve bases militares que le brindan ventajas en cualquier enfrentamiento armado con Venezuela, y desde allí pensar en disfrazar cualquier ayuda humanitaria que requiera la intervención en nuestro país por una coalición suramericana… Se escuchan las trompetas. Quien no quiera darse cuenta del movimiento o despliegue de tropas hacia las fronteras de Brasil, Colombia y Guyana de las fuerzas armadas de esos países sinceramente no vive la realidad circundante… En el Patíbulo. Julio Borges y Henri Ramos Allup salen muy mal parados en la percepción que de ellos tiene el pueblo venezolano, y son vistos como traidores y negociadores de la política…En el Psuv. Las cosas se ponen “turbias” y quieren pasarle la “guillotina” a Elías Jaua. Sigue el ataque de Ramírez desde el exterior contra Maduro y Diosdado, y lo que todo el mundo se pregunta es ¿por qué no extraditan al autor de la frase “roja rojita”? Mientras los hermanos Rodríguez se afianzan más en el círculo de extrema confianza del presidente, varios gobernadores “rojitos” se habrían reunido secretamente con Vielma y Arias Cárdenas. Cuando el rio suena piedras trae… Triste Papel. Se observa un video desde Washington al máximo jerarca del grupo Polar repartiendo arepas de manera gratuita en un camión con los logos de la harina. Se pregunta el pueblo, señor Lorenzo ¿por qué fue tan lejos y no repartió esas arepas aquí en las barriadas de su país donde tiene bastantes clientes? Así paga el diablo…Leocenis García estrena partido. El polémico periodista busca afanosamente meterse en la “jauría” de la política venezolana y se le ha visto con gente en barriadas caraqueñas. Plata tiene, verborrea le sobra y discurso también. Como que hace falta un liderazgo más comprometido con las causas populares… Diáspora. Muchos jóvenes de PJ y VP se han marchado del país y han abandonado las filas de estos partidos, decepcionados de su liderazgo. Sienten que fueron traicionados y solo respondieron a sus intereses personales… Postulaciones. Copei, Mas, Avanzada Progresista y el Partido Ecologista se las juegan en las elecciones Municipales y buscaran alcanzar curules para, convertirse en la primera fuerza popular nacional… Ex adecos al ruedo con el negro. El partido Soluciones también sale al ruedo con el “negro”, para competir y consolidar este proyecto con muchos ex adecos. Vamos a ver cuántos concejales se anotan. En Lara dicen que lo va dirigir el ingeniero José Vázquez, mientras mira de lejos pero “husmeando” Raulito Colmenares… Procomunidad. Renace nuevamente esta organización política nacional, con muy buena votación en sus inicios y con un liderazgo en varias regiones del país. En Lara suena para dirigirlo Alexis Ramos, quien se estaría postulando a concejal de Iribarren por la parroquia Catedral… El Grupo Tinajero busca presentar nombres a concejales en Lara, y entre ellos se mencionan al “profe” Herrera, gloria deportiva larense; Pedro Peña, sindicalista de la construcción; Henri Yépez y Alejo Duran, dirigentes populares; Paul Casany ex de Copei y Proyecto Venezuela, Enderson Camejo dirigente deportivo de la parroquia Unión, y Freddy Carrillo por la parroquia Concepción… Pal pueblo pellejo y pal vivo lomito. En AD estarían varios dispuestos a “saltar la talanquera” si este partido continua en la “penumbra”, porque muchos dirigentes populares estarían viendo pasar sus mejores tiempos, pero a la hora de postular para las parlamentarias nacional, allí si aparecen Sobella y Edgar. Por la Pochocha dicen: “pal pueblo pellejo y pal vivo lomito”. Sino pregúntenle al concejal de concepción que está muy enojado porque siente que ha hecho buen trabajo y se perdería una nueva postulación… En Copei estarían dispuestos a apoyar independientes reconocidos para rescatar la majestad de la cámara municipal de Barquisimeto, y ya se vienen reuniendo en todo el estado Lara para reagrupar a todos los copeyanos que tienen deseo de participar. La última palabra la tiene Leonardo y Pedro Pablo Fernández. Dimas Ribero suena por Juan de Villegas… La pelea es peleando. En Avanzada Progresista Pablo le sale al ruedo a Omar para disputarle el primero de la lista al concejo Municipal, y también se suma a la batalla el ingeniero Gutiérrez, vicepresidente del colegio de ingenieros. En Carora Monir no la tiene nada fácil ya que Ada y Domingo están dispuestos ir hasta el final. En Crespo el árabe se enfrenta a Pulido por la cabeza de la lista… El MAS de los tormentos. En la organización fundada por Teodoro se estarían postulando el popular “abuelo” Daniel Colmenares, el “chino” Coa por la lista, mientras que el profe Iván Aguilar desoja la margarita si hacerlo por Palavecino o Iribarren… Sobran aspirantes. Ibrahim de PJ busca repetir por catedral y ya estaría visitando las comunidades para su reelección. Por su lado Joel Mendoza tiene listo el apoyo de la Causa R y de AP para repetir como concejal por Juan de Villegas, pero Oly Mendoza no la tiene fácil ya que tendría que luchar con la postulación de Pablo Álvarez, quien tiene la bendición del “Sargento”. Entre tanto “doña” Milagros se retira de la política por la puerta trasera, después del escándalo del triangulo del este… Factura contra Chuchín. El concejal Natera lucha por “agradarle” a la Almiranta para ver como repite su curul, muy a pesar del rechazo que tiene en el entorno de la Jefa, y sobre todo en la línea de los Reyes, por haber aupado la candidatura de “chinolo” para la alcaldía en contra de Luis Jonás. Entre tanto la doctora Amaro quiere que la postulen a concejal, en el entendido que la “gober” quiere renovación en la cámara para darle cabida a otros dirigentes del partido que merecen ser postulados. La que si se “amarró” al alcalde fue la presidenta de la cámara, quien quiere repetir “contra viento y marea”, aunque algunos pretenden recordar que quiso saltar la talanquera con doña Esther para irse con Falcón… Arde Troya en el PPT y PCV. Mucha gente reclama su presencia en las planchas pero es inminente la postulación de Carmona a la concejalía por el “gallo rojo”. En el PPT vendría Uzcátegui en los próximos días a calmar las aguas que se “revuelven” en contra de “chinolo”… Suena la tabla. En el partido Alianza Para el Cambio suena para ser postulado como concejal, el “catire la tabla” González, con el apoyo del máximo jefe Andrés Avelino… Escándalo en puertas. Está por reventar un grave escándalo que involucra a varios galenos de la región, por mezclar sus posiciones políticas con la practica profesional, y todo apunta a socios del médico obstetra que amenazó por la redes con esterilizar a todas las “chavistas” que fueran a parir al Hospital Central de Barquisimeto. Nervios por el Colegio de Médicos.

PABLO PUEBLO.