A través de la plataforma Patria el Gobierno Nacional comenzó a pagar el 25% del nuevo salario mínimo establecido desde el 1 de septiembre en 1.800 bs. Soberanos, a aquellas empresas que enviaron sus nominas de trabajadores y empleados para que el ejecutivo asumiera dicho compromiso en los próximos tres meses.

“Me levante bien temprano y fui corriendo a prender la computadora para ver si era verdad que el gobierno me iba a pagar directamente el salario, y así lo pude confirmar a través de mi carnet de la patria, “ fue la impresión de un barquisimetano en el centro de la ciudad.

“Cuando vi los 442,50 en mi monedero del carnet de la patria, no lo podía creer, de verdad no creía que el gobierno me pagaria la quincena”, expresó Francisco León.

Para poder transferir el monto depositado solo se debe seguir los pasos establecidos en el sistema como ingresar a su usuario, ir a Monedero y luego Retirar Fondos.

La plataforma te indica que es el pago complemento de la nomina de la semana del 1 al 7 de septiembre de 2018.

“Una maravilla, sin problemas pude cobrar mi adelanto de quincena y mi jefe esta medio aliviado porque el gobierno le compensó la carga de este aumento salarial”,exclamó otro de los consultados.

“De verdad eso a mí me cayó muy mal, ni he revisado, no estoy de acuerdo pero en la empresa en la que trabajo nos inscribieron”, dijo otro consultado que cobrará a través del sistema.

Hoy día de pago de pensiones aprovechamos y también conversamos con algunos adultos mayores que cobrarán por partida doble. “Yo hago limpieza en una escuela estatal y hoy me cayó la quincena y también Mi Amor Mayor, estoy brincando en una pata”, dijo sonriente Norys Meléndez

El Estado seguirá cancelando a las pequeñas y medianas empresas que inscribieron los datos de sus trabajadores en el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas (Tiuna) y delInstituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por un lapso de 90 días.