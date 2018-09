Empresarios Bolivarianos proponen extender a seis meses el pago de nóminas a pequeñas y medianas empresas

El ex candidato a la Constituyente por el sector empresarial Ángel Sánchez (AS) sale en defensa del sector privado nacional, que no tiene acceso a la burocracia para optar al sistema Dicom, y que que siente con mayor impacto la crisis económica donde solo los grandes empresarios “cogoyericos” se benefician.

Entrevistado por el periodista José Israel González (JIG), el representante de los empresarios “revolucionarios” propone reformar las leyes para que “al usurero le apliquen las mismas penas que al narcotraficante, sin beneficio alguno y 30 años de cárcel”.

JIG: ¿Parte de lo que el presidente Maduro anunció con su equipo económico, tú ya lo venias manejando como propuesta Constituyente?

AS: Por supuesto.

JIG: ¿Lo tomaron?

AS: Yo creo que si, en las oportunidades que me ha tocado participar en ese consejo de economía lo he dejado claro, íbamos hacia allá. Recuerdo mucho que Jesús Faria y yo andábamos como el “anima sola” con el tema cambiario, había que eliminarlo y tanto a Jesús como a mí se nos acusó de todo lo que se nos pueda acusar.

JIG: ¿Por qué eliminar el control de cambio?

AS: Porque ya no tiene razón de ser.

JIG: ¿Cual era la razón de ser del control de cambio?

AS: La razón de ser era que cuando Chávez lo siguió, porque eso no lo implementó Chávez, simplemente lo dejó instituido como una manera de captar divisas y de captar fondos para el tema de las misiones y grandes misiones.

JIG: ¿Eso viene de RECADI?

AS: Exacto, pero había un sector chavista que decía que eso lo dejó Chávez y que era intocable porque ese era el legado. Cosas absurdas como esas.

JIG: ¿Giordani y compañía?

AS: De una persona como Giordani me causaba estupor.

JIG: ¿Con Chávez se justificaba y con Maduro no?

AS: No, porque no son las mismas condiciones. En aquella época existía la necesidad de proteger los ingentes ingresos que teníamos, ya que el petróleo subió hasta 120 dólares y eso había que aprovecharlo de alguna manera para las misiones y grandes misiones del presidente, y para los subsidios focales. Esta vez no es la misma situación del mercado internacional. El petróleo baja a menos de 20 dólares el barril y ya no tiene razón de ser, porque nuestras reservas bajaron y ¿qué vamos a proteger? La economía ya va hacia otro rumbo donde es necesario quitar los subsidios y enfocarnos en los subsidios directos, aprovechar el repunte de la economía para darle seguridad local, e insertándonos en lo global. Esto es nivelar los precios a nivel internacional pero permitir también el soporte del salario. Darle mayor preponderancia al valor del trabajo que al valor del capital, es una decisión sumamente inteligente del presidente.

JIG: Ok, pero no eliminaron el sistema cambiario y no está Giordani ¿Es un tabú para el presidente Maduro?

AS: No, pero si eliminó la penalización. Ya podemos tramitar libremente las divisas, ahora van a poner trescientas casas de cambios que van hacer receptoras de divisas y van a subastar a través del sistema DICOM. La primera alerta para el Ejecutivo Nacional: eso está bien, pero para nadie es un secreto que la pequeña y mediana empresa no está apropiadamente, administrativa y contablemente ajustada a toda la legalidad formal para permitir entrar en la subasta DICOM. Hay que ver cuánto cuesta entrar en el Sistema Tiuna y esa es la segunda alerta ¡usted intenta meterse en el Sistema Tiuna para el Seguro Social y es imposible!

JIG: ¿Es una plataforma casi que permanentemente colapsada?

AS: La plataforma es casi inaccesible. Entonces, junto con la pequeña y mediana empresa necesitamos que haya una defensa con respecto a ellas para ajustar todo aquello que no se ha ajustado, porque también es un tema de educar al empresariado. Lamentablemente nadie lo educa en este país, porque tenemos un sistema empresarial “cogoyérico” que en vez de ayudar a sus colegas empresarios, ya llevan más de veinte años encapuchados y queriendo tumbar al gobierno y ese es el sistema empresarial de este país. Los que estamos emergiendo intentamos entender al gobierno para luego trasmitir la información correcta a nuestros colegas empresariales. Entonces, el DICOM tiene que abrirse o simplemente establecer una circulación libre de divisas.

JIG: Cuando tú llamas libres divisas ¿A qué te refieres?

AS: Es que no puede ser, porque cuando tú limitas el acceso de divisas a través de la subasta DICOM ¿Están todas las empresas preparadas para hacer la subasta DICOM? Tienen que tener solvencia laboral, solvencia del Ince, solvencia del Seguro Social. Y esos son parámetros del Código de Comercio que se implementó en Venezuela en el año 1941 y nadie le ha dado una “patada”. Toda nuestra normativa desde la constitución de 61, la de ahora y si no nos ponemos alerta la que viene también va a tener la misma rémora ¿De dónde crees tú que implementaron todas esas leyes? Eso vino de Norteamérica. Tú comparas el código de comercio de ese tiempo y con todo lo que se le ha agregado y es lo mismo que tiene los Estados Unidos.

JIG: Es decir, ¿Más de veinte años de revolución en Venezuela con el mismo código de comercio que en los tiempos de Medina Angarita?

AS: Exactamente, parece que nadie se ha dado cuenta de eso. Todo ese entramado burocrático que se le pone no solo a la pequeña y mediana empresa, sino al ciudadano para que acceda a los beneficios del gobierno vienen de de ahí y eso hay que darle una patada, re-formular y re-componer. Yo invitaría a que se revise, cuales son las trabas y que se den cuenta que son inverosímiles, el empresario no puede.

JIG: Y los “cadiveros”, los que se robaron dólares denunciados por el Fiscal General de la República ¿Como hicieron con esas trabas?

AS: Las pagaron.

JIG: ¿Las pagaron?

AS: Claro, porque ¿qué pasa? Con ese tema de la burocracia ¿porque las trabas? Ese sistema existe precisamente para que se genere la corrupción. Para sacar cualquier permiso lo logras si tienes “real”, sino es difícil, no hay manera de acceder a las páginas ni siquiera digitales. Ese es un tema que el gobierno tiene que atacar, porque estamos en un proceso cambiante y en una economía con una velocidad que en ningún país se ha dado y donde el gobierno esta consiente de las necesidades que tiene tanto el pueblo como el empresario. Todas estas cosas que han implementado son para beneficiar a todos los sectores, incluyendo a los empresarios y estamos de acuerdo, en este sentido de que el presidente no está solo. También lo planteamos en nuestra propuesta constituyente, que había que reformar el artículo 113 y 114 constitucional que son los que tocan el tema de la usura. Al usurero, al especulador y al ladrón no simplemente le puede dar una nalgada y cierta cantidad de unidades tributarias, porque lo va a seguir haciendo y te das cuenta porque sale la gente y vuelven a residir.

JIG: ¿Vuelven a reincidir? ¿Porque sienten que es una nalgadita y que al final el estado es débil?

AS: Exacto, el estado tiene debilidad ahí y cuando propusimos reformular el 113 y 114 constitucional fuimos bastantes “draconianos”; planteamos que las medidas que se tienen que tomar tienen que ser las mismas penas que se le dan al narcotráfico, sin beneficio algunos y 30 años de cárcel.

JIG: ¿Eso habría que hacerlo desde la ANC?

AS: !Yo no sé que están esperando para hacerlo!

JIG: ¿Qué dicen esos artículos? ¿Que el que roba con los artículos de primera necesidad lo lleven a una prefectura, le dan una charla de orientación psicológica y para su casa?

AS: Las penas son mínimas. Yo no considero llamar a alguien empresario, cuando está jugando con el hambre del pueblo. Ahora, aquí tiene que actuar la fuerza pública, el gobierno no tiene que ser gobierno tiene que parecer gobierno y tampoco pueden pedirnos a nosotros que actuemos contra esos ladrones. Quien tiene el poder es el gobierno para aplicarle penas duras y severas.

JIG: Claro, pero uno como consumidor tiene que denunciar. A veces se forma una solidaridad del consumidor con el especulador “con mi especulador no te metas”, eso es masoquismo “róbame pero no me dejes”

AS: Tocaste un punto muy importante, la denuncia. Tenemos que denunciar, ahora con estas nuevas medidas se ha dado con mayor ímpetu ese fenómeno de las denuncias. Ahora, si estamos en “guerra económica” el primer ejército del país debería ser la SUNDDE, alimentando por el ejército nacional. Entonces tiene que haber una política más puntual, precisa y unas penas más severas. La denuncia pública con el soporte debe ser suficiente, para que ese especulador disfrazado de empresario caiga preso. No tiene razón de ser alguien que compre un alimento para el venezolano y lo revenda a 1000%, para mí eso tiene que ser castigado más severamente que el narcotráfico. Las medidas que está implementando el gobierno, si es cierto que le faltan cosas, como el sistema de acceso a las divisas ¿Cómo hace la pequeña y mediana empresa que sobrevive comprando los dólares en el mercado negro? Que lo va a seguir haciendo en el mercado negro porque no puede acceder al DICOM. Se pueden establecer dos sistemas. Uno, que se sigan comprando en la subasta DICOM. Dos, mientras nos ajustamos implantar un sistema de libre ventas de divisas, pero no cerrarle el “chorro” al pequeño y mediano empresario que por cuestiones de formalismo no va a poder entrar en estos 3 meses.

JIG: Esos tres meses están vinculados al tema nomina, porque el estado se convierte temporalmente en patrón. ¿Y después de los tres meses?

AS: Ese aumento salarial se traduce al empresario no en 1.800 bs. Soberanos sino en 2.010.bs. Soberanos, porque tenemos que pagar el Seguro, el FAO y prestaciones sociales. Hay una diferencia que no la asume el estado, que vamos a tener que asumirla nosotros y que nos va a pegar en diciembre. El estado, yo estoy seguro que lo sabe. Solo que esta soltando las cosas poco a poco, por eso es que nosotros responsablemente no podemos dar información hasta que no suelten todo, sin embargo, la semana que viene nos declaramos en asamblea permanente y en vocería permanente para tratar el tema de la reconversión monetaria como política económica y para dar la información correcta y oportuna. Yo propongo que el empresario no necesita tres sino seis meses.

JIG: Hay empresas que están entregando nominas para que las subsidien por el carnet de la patria pero hay empresarios que han dicho que no van a enviar la nomina. ¿Tu le estas proponiendo al presidente Maduro que extienda el pago de nomina por seis meses?

AS: Es la necesidad que estamos sintiendo los colegas empresarios. Hay empresas que tienen de 20 a 30 años y todavía no se han legalizado en una formalidad. El sector turístico, por ejemplo, no ha podido obtener el RTN.

JIG: Ahora, si el estado dice que va a pagar las nominas pero tú dices “no quiero que me las pagues” ¿Qué hay realmente detrás de eso?

AS: Lo que dijo el presidente Maduro de que muchas empresas ya habían “dolarizado” su mecanismo administrativo. En esto el sector turístico ya se había ajustado, los grandes hoteles, no los pequeños ni medianos. También tengo colegas industriales grandes que van asumir la nomina, porque ya habían ajustado los precios de los productos en dólares. Ahora, lo que van ajustar ahorita es la nomina, porque sabían que tenían que hacerlo. Ningún mediano y grande empresario les estaba pagando sueldo mínimo a sus obreros. Cuando el único fruto que tiene el trabajador es su fuerza laboral, toma la decisión inteligente y dice “me voy donde me paguen mejor”. El estado tiene que ver y decir con tiempo cuantos meses va asumir realmente, para bajar un poco la incertidumbre que tenemos. Debe elevarlo a seis meses para que realmente la pequeña y mediana empresa se ajuste. Y lo otro que tiene que hacer son grandes jornadas de actualización de empresas a través de taquilla única que tenemos años promoviéndolas en las regiones. No puede ser que aun para pedir un permiso se tenga que ir a Caracas.

