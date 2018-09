El mediocampista venezolano Arquímedes Figuera denunció que recibió insultos xenófobos tras ser expulsado este sábado en Perú en el partido que su equipo, el Universitario de Deportes, perdió por 2-1 ante el Melgar de Arequipa.

En un mensaje publicado en su cuenta en Instagram, Figuera señaló que se siente orgulloso de su nacionalidad y criticó que le pidieran que se dedique a “vender arepas”, una comida típica de su país.

“No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de dónde vengo y si tengo que vender arepas como me dicen en los insultos, lo hago”, destacó el internacional venezolano, que acompañó su mensaje con una bandera de su país y luego colocó su cuenta en privado.

Aunque el jugador no especificó la procedencia de los insultos, hubo páginas de fanáticos del Universitario en las redes sociales que pidieron a sus seguidores que respeten al mediocampista y recuerden sus buenas actuaciones.

“Hay que decirle NO a los comentarios que ofenden a nuestros jugadores. Más aún si son jugadores extranjeros que sacrifican todo por llegar al club”, señaló la página “Asociación Hincha Crema”, mientras que los dirigentes del Universitario no se pronunciaron hasta el momento.

El jugador, que llegó a la U a inicios de 2017, fue expulsado por agredir a un rival a los 74 minutos del partido de la primera jornada del torneo Clausura que su equipo ganaba este sábado por 0-1 al Melgar.

Tras su salida, los locales lograron remontar el marcador, con lo que el popular equipo crema, que dirige el chileno Nicolás Córdova, se mantuvo en las cercanías a la zona de descenso.

EFE