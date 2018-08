El “Turco” adeco ataca y otras cosas de la política contadas por Pablo Pueblo (Opinón)

El contrabando de gasolina es un problema demasiado grave la situación respecto del contrabando de gasolina en la frontera venezolana con Colombia, además de la extracción de bienes y alimentos que afecta gravemente la economía, y tiene consecuencias en el erario público de la República.

Combatir este “flajelo” es una tarea “titánica” ya que afecta intereses de distintas esferas en Venezuela y Colombia; en este tráfico están involucrados la guerrilla colombiana, Paramilitares y elementos de nuestras Fuerzas Armadas, que se “prestan” para un negocio muy lucrativo en Dólares. Cifras de PDVSA y de otras agencias de energía a nivel internacional, sustentan alrededor de miles de millones de pérdidas en dólares por concepto del contrabando de gasolina venezolana hacia territorio Colombiano, superando con creces al narcotráfico, que ya no es la principal fuente de financiamiento de las “mafias” en la frontera. Los venezolanos debemos cerrar filas en la lucha frontal contra el contrabando de combustibles, porque eso afecta directamente las finanzas de PDVSA.

Desde el Callejón

GUERRA. La que se ha desatado en la oposición y dicen que es la repuesta de los líderes políticos del “exilio” a presuntas componendas de sectores opositores con el gobierno. La primera víctima de la “batalla” es Henrique Capriles. La decisión del “Tribunal en el exilio” solicita investigarlo por presuntamente “recibir” financiamiento de una empresa brasileña para su campaña. La lista de acusados incluye a varios dirigentes oficialistas y de oposición. Será cuestión de días para conocer en detalles los nombres, aunque ya se publicaron varios de ellos… EL TURCO ATACA. Sectores de PJ señalan al “turco” adeco de iniciar esta guerra sucia contra Julio Borges y Capriles, para responder a lo que consideraron una “guerra sucia”, al asociar a la familia de Henri Ramos de tener “negocios” con el gobierno. En AD sospechan que ese “laboratorio” nació enPJ, VP, CR. Llama la atención que la ex fiscal Luisa Ortega no haya solicitado también la investigación de Ledezma, quien también fue mencionado por el presidente de la empresa brasileña de recibir fondos para su campaña… CACERIA DE BRUJAS. Esta guerra no termina ahí. Se comenta en Caracas que varios nombres de dirigentes que viven en Miami y que se autodenominan “La Resistencia”, serian financiados desde Venezuela por el gobierno para dividir a la oposición. Esta lista incluye banqueros prófugos que ven con buenos “ojos” a María Corina… A PUERTA CERRADA. El presidente colombiano se reunió con dirigentes de la oposición venezolana en Bogotá “a puerta cerrada”, y allí se analizaron las acciones y el apoyo del gobierno colombiano, entre ellas la posibilidad de participar en las próximas elecciones. Los presentes “arrugaron las caras”, señalando las dificultades y pocas posibilidades de triunfo porque están “divididos”. Duque señaló que su apoyo estaría “supeditado” a encontrar, en escenarios internacionales, apoyo para presionar al gobierno venezolano y buscar salidas pacíficas… SIN PROGRESO. Henri Falcón se deslinda de la oposición radical y piensa que desde Bogotá no pueden imponer la agenda a la política local. Los llamados de unidad no progresan… NADA LINDA LA COSAS. Es insistente el rumor sobre cambios la Dirección Regional de Salud por profundas diferencias entre la “Jefa” y la “doctora“. Ya en el despacho tienen la terna para decidir y anunciar los próximos cambios en el gabinete regional… VUELOS RAZANTES. Se observan en los cielos barquisimetanos constantes sobrevuelos de aviones “chinos”, y todo el mundo se pregunta ¿con qué finalidad estos entrenamientos, si es para prevenir una intervención extranjera o son ejercicios de la Fuerza Aérea para disuadir a los “paisanos”?… SE ENCIENDEN LAS ALARMAS En los próximos días se hará un ejercicio de las llamadas “Fuerzas Conjuntas”, mejor conocidas como “Unitas”, entre diversas Fuerzas Armadas de Suramérica y la OTAN en aguas del Caribe, conjuntamente con Colombia. Se prenden alarmas en la FANB… RUSOS Y CHINOS TAMBIEN JUEGAN. Un Buque de guerra de la Armada de Rusia también estuvo frente a las costas venezolanas, precisamente en Punto Fijo, llamando poderosamente la atención de los pobladores de la zona por lo portentoso de la nave. Hoy Rusia tiene una de las Fuerzas Navales más modernas del mundo. China también se ha ejercitado con la Armada Venezolana en aguas del Caribe… POLITICA LOCAL… El paro convocado por el Frente Amplio llenó las expectativas de quienes piensan que será el inicio de la huelga general. AD y UNT no comparten el plan de volver a radicalizar la protesta y piensan que el gobierno siempre gana en la confrontación, por lo que se preparan para unir fuerzas en el plano electoral. Mientras tanto los trabajadores están felices con el aumento del salario mínimo a 1.800 bs. Soberanos, y no quieren saber nada de paros… SE ACABO LA GUACHAFA. A raíz de la reconversión monetaria, comerciantes inescrupulosos elevaron los precios de manera exorbitante en alimentos y bienes en general, siendo Barquisimeto una de las ciudades con mayor cantidad de fiscalizaciones y detenidos por aplicar la “usura” contra el pueblo. Por el Este de la ciudad están los comercios propiedad de unos “avispaos”, que antes gozaban del “padrinazgo político” pero desde que llegó la Almiranta se les acabó la “guachafita“. Mosca que vienen más presos por ladrones. Dicen que el nuevo jefe de la Zodi, a quien sus amigos le dicen “Chuo”, no anda jugando “carritos“… EL NUEVO PATRON. EL aumento salarial generó expectativas positivas en los trabajadores, no así en el mundo empresarial que lo ve con desconfianza y pudiera comprometer las finanzas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. El gobierno al asumir el pago de las nominas por tres meses se convierte en el nuevo patrón, y por ende establece una relación laboral que se explica claramente en la Lay del Trabajo. Si la medida no la prorrogan por tres meses más, este diciembre será “catastrófico” para muchos emprendedores y trabajadores… ¿QUE PASO CON FERNANDO SEGNINI? La semana pasada comentamos el problema que tuvo este comunicador con un locutor de Barquisimeto, por supuestos problemas de “viejas facturas”. Segnini envió un correo que me hicieron llegar (con varios errores ortográficos y de sintaxis que corregimos), donde ejerce su derecho a la defensa: “Evito caer en diatribas estériles, pero como no acepto que “violen el derecho a la defensa” de nadie, deseo comentarles algo luego de dos mensajes filosóficos: Wiston churchill dijo: “No diga tantas mentiras de mí, no vaya a ser que yo comience a decir verdades suyas”. “La mejor manera de vengarse de una injuria, es no parecerse a quien nos la hace”. En cuanto a este injusto comentario, solo les diré que esta diferencia de opinión entre VTR y VTL ocurrió hace 3 meses (elecciones 20M), por una “falta de memoria” de estos amigos en honrar (cumplir) con acuerdo de % comisión en cuña política. Mi abogado, el cual habló con VTL (en esa ocasión Dr. Gastón Saldivia-04166512983) quien fue informado del asunto por mi gran amigo y ex juez Jesús Jiménez Peraza (04145084636), y les podría informar del asunto en cuestión (también Iván Aguilar Pdte. del MAS Lara (04245659928), quien fue la persona que me dio la cuña para Promar TV (con el cual aun mantengo excelentes relaciones). Igualmente estoy a sus órdenes para finiquitar este asunto! Agradecido por gentil receptividad, Atentamente Fernando Segnini” (0251 2336139)

Pablo Pueblo