El Secretario de Gobierno de Chacao y dirigente de Primero Justicia fue noticia durante el fin de semana por ir a sacarse el Carnet de la Patria.

Al “regarse” la foto de Máximo Sánchez durante el proceso para obtener su Carnet de la Patria, el dirigente expuso las razones por la cual sacó el carnet.

¿Cómo consigo los medicamentos que necesita mi papá? No los consigo, es una lucha diaria de busca aquí, allá, uso de redes, y hasta el carnet, pero me tocó como a todos los venezolanos que han hecho cola para ese carnet- me vi obligado a entrar en el mecanismo de control del régimen. ¿Estoy de acuerdo? No. Claro que no, pero tampoco puedo dejar morir a mi papá sin hacer nada más” explicó en twitter.

El dirigente siguió “Es criminal someternos a todos los venezolanos a entrar en una lista para tener comida, medicinas, gasolina y cualquier otra cosa que pase por ese carnet, es criminal usar el padecimiento de los enfermos para controlar, humillar, someter, y contra eso voy a luchar siempre por eso estoy en contra del régimen y doy esa pelea diariamente.”