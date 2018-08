Ex gobernador Marcos Díaz Orellana: “Es delicado decir que a partir de mañana todo va a mejorar”

Ex militante del Psuv y médico de profesión, el ex gobernador del estado andino defiende la gestión del presidente Nicolás Maduro pesar de las fuertes críticas que mantiene contra altos funcionarios que no ayudan en nada el proceso revolucionario.

En entrevista con el periodista José Israel González (JIG) Marcos Díaz Orellana (MD) afirmó que varios dirigentes del partido en Mérida defienden abiertamente el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, hoy solicitado en extradición por las autoridades venezolanas.

JIG: ¿Con quién andas, en que andas desde el punto de vista político?

MD: Hoy más que nunca y después del atentado terrorista del pasado sábado, sé que mi camino es el Socialismo. En lo personal y cuando salí de la gobernación de Mérida también entregué el partido, el cual estuve durante cuatro años tratando de mantenerlo unido y haciendo lo pertinente en diferentes áreas. Lamentablemente en Mérida el partido se hecho ha perder, y más ahora que andan defendiendo personas que dejan mucho que decir en el extranjero, por ejemplo, Rafael Ramírez

JIG: ¿El PSUV de Mérida esta “resteado” con Ramírez?

MD: Abiertamente, así es. Ahora fíjate una cosa, yo no me ido ni me iré jamás a pesar de las invitaciones que me han hecho sectores de la oposición para que forme en sus filas. Si yo viviera en Lara estaría con el PSUV a “capa y espada” porque es un partido bien estructurado y organizado, indiferentemente de las discrepancias internas que puedan tener, del mismo modo que Yaracuy, Cojedes, Portuguesa y Vargas donde se cumplen las tareas, incluyendo la electoral. En Mérida esas tareas se cumplen por “ósmosis”.

JIG: Da la impresión que ante ese hecho extremo y grave donde estuvo en juego la paz de la República, cierras filas con Maduro ¿y en condiciones normales no?

MD: Lo he dicho anteriormente, Maduro tiene que ir forjando un liderazgo. Por ejemplo, el tema de las expropiaciones y las estatizaciones de la empresa privada ha sido un fracaso. El presidente debería emendar esa situación y emendar todas las “metidas de pata” y “loqueras” de Juan Carlos Hoyo, porque desmontó todo la estructura económica y agropecuaria en el sector primario y secundario. El tema de que se le cierren los espacios al empresario privado, es grave. Sin la empresa privada no puedes caminar de frente a un eje de conducción que permita estimular el producto interno bruto y que se recupere la confianza. Los japoneses dicen que “la confianza es un muro demasiado difícil de levantar pero que logra derrumbarse con mucha facilidad”. Yo soy partidario que el control de cambio y de precio debe ser revisado urgente.

JIG: ¿Qué revisar del control de cambio?

MD: Lo he venido diciendo no desde ahora, lo dije desde que era gobernador. Poner el Control de Cambio en muy pocas manos hace que se pase por muchas “alcabalas”. Te voy a decir algo, así como nosotros vimos explotar ese “dron” el sábado pasado, hay otros “drones” que han venido volando desde hace mucho y que son más peligrosos que ese; y son la ineficacia, ineficiencia y la corrupción, y esos “drones” han volado silenciosamente. En Mérida hay una institución donde el subdirector decía: “hay que llenarnos los bolsillos porque este gobierno en cualquier momento cae” y supuestamente es un “intocable” porque es sobrino de un general y eso no lo podemos permitir. Cuando tú ves que a un concejal lo agarraron con un cargamento de leche y de cemento y la Policía Nacional su procedimiento, y entonces una llamada del gobernador “suéltenlo”, esos son “drones” muy peligrosos lo cual quienes creemos en el legado de Chávez debemos denunciarlo.

JIG: ¿Estas militando en el PSUV?

MD: No!

JIG: ¿Tienes el Carnet de la Patria?

MD: ¡Si tengo el Carnet de la Patria, pero una cosas no tiene nada que ver con la otra.

JIG: ¿Por qué no militas en el PSUV? Lo de Mérida es una cosa pero, ¿Y el país?

MD: Hoy es irrelevante militar en el Psuv o tener el Carnet de la Patria, porque hay mucha gente que son parásitos… bueno no son parásitos, corrijo, perdón. Pero hoy no milito en el Psuv por lo que he dicho anteriormente. Cuando entregamos la gobernación comenzó una persecución a base de injurias y calumnias, y por eso yo creo en los organismos de investigación. A mí sí me investigaron en razón de unos comentarios y Tareck El Aissami siendo ministro dijo “que lo investiguen”, y salí sin nada. Ahora, hay ministerios que están haciendo las cosas bien, como por ejemplo Pedro Infante en el Ministerio del Deporte. La ministra Iris Varela esta haciendo un trabajo “silenciosamente” excepcional, pero también hay otros que han pasado por ministerios y no han hecho las cosas bien como el anterior Ministro de Salud. Menos mal que ya lo cambiaron!

JIG: Volvamos a los “drones” ¿Lo advertiste?

MD: No me atrevo a decirte mas, pero sí hay una conspiración trasnacional que quiere sacrificar dirigentes del nivel nuestro con el animo de crear temor.

JIG: ¿Lo están haciendo desde afuera, aquí no hay quien haga eso?

MD: Si lo hay, y es más, querían crear un estado de conmoción, te voy a explicar por qué. Hablemos del más referente atentado en la historia, que fue el de Kennedy, fue un blanco preciso. Aquí no, aquí se quería ocasionar un acto de caos que quien sabe donde hubiera Llegado. Tú sabes donde arranca la violencia, pero no donde termina

JIG: Todavía no logramos descifrar ese sentido crítico que se puede tener contra el gobierno. Por ejemplo ¿Cómo defender lo del tema económico y el día a día?

MD: Yo creo que le presidente tiene que tomar acciones macroeconómicas inmediatas

JIG: ¿No es este nuevo cono monetario?

MD: Dios mediante eso pueda dar un resultado en lo inmediato, sin embargo, es delicado decir que partir de mañana ya todo va ha mejorar

JIG: Piensas que esto que está por empezar ¿Es una improvisación?

MD: No, de ninguna manera. Veo algo más coherente y con algo bien importante que es la planificación. Yo sigo acompañando el proyecto del comandante Chávez, soy “humanista socialista”. Es más, me hice una promesa de no ir al Cuartel de la Montaña a ver algunos llorar “lágrimas de cocodrilo”. Iré el día que sienta que haya cumplido con la tarea encomendada por nuestro comandante Chávez. Aprovecho este espacio para instar al presidente Nicolás Maduro a que cumpla con una promesa que hizo el comandante Chávez en Mérida: Terminar la obra en el Cardiológico de Mérida y sé que el presidente Nicolás Maduro tiene la mejor disposición. Ahora, tu decías algo muy cierto de la oposición. Yo Tengo muy buena relación con Henri Falcón, además de que es amigo de la familia. Cuando empezaron a recogerse las firmas de los partidos para apoyarlo yo fui uno de los que dije que iba apoyar a Henri –por una jugada política- ¿Por qué? Porque el hecho de que el partido de Henri surgiera era quitarle fuerza a la “virulencia” que tenía Voluntad Popular y Primero Justica, que acabaron con la cuidad en Mérida.

JIG: ¿Tú crees que Maduro está en peligro?

MD: Siiiii…..

JIG: ¿Crees que puede haber una replica del atentado?

MO: Por supuesto que sí, porque esto transciende en lo internacional. El presidente Maduro a partir de ahora tiene que pisar con mucho cuidado, que fue parecido a lo que le dije a Henri Falcón. Le dije a Henri que estableciera alianzas comerciales con el nuevo presidente de Colombia, Duque.

JIG: ¿Por qué no hablas con Diosdado y le dices que te permita relanzar el partido PSUV en Mérida?

MD: Mira, después del partido me fui para Redes con el “gordo” Barreto y me llama un amigo y me dice: “Vente con Alianza para el Cambio”, y quedó solo en eso. Yo quiero saber con quién es la “alianza” y cuál es el “cambio”. Es algo que hasta ahora no me lo han respondido. Ahora, de reunirme con Diosdado o con quien yo tenga que replantear, pues lo haría.

