Guaros de Lara expresó a través de un comunicado oficial que no participarán en la próxima edición de la Liga Sudamericana por negligencia de la Federación Venezolana de Baloncesto.

Comunicado integro de la organización Guaros de Lara

A la Federación Venezolana de Baloncesto y opinión pública en general.

Lamentablemente Guaros de Lara, el actual campeón de la Liga Sudamericana y actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto, no podrá participar en la edición 2018.

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) recibió de parte de la Asociación de Baloncesto Sudamericano (ABASU) – como todos los años, desde el 2014, cuando Guaros ha participado en la Liga Sudamericana – la solicitud para inscribir al equipo en la liga. La FVB no diligenció debidamente esta comunicación y presentó a FIBA una serie de excusas injustificadas, como que no había recursos para enviar a un equipo venezolano a la competencia.

No entendemos la posición y el objetivo de la FVB, nunca hubo si quiera una llamada telefónica, un mensaje de texto, para solucionar nada más y nada menos que la representación del país en la Liga Sudamericana. No nos explicamos cómo si hay llamadas desde la FVB a las oficinas de Guaros para otras propuestas y no para solucionar esto.

El 9 de julio me reuní conBrunno D´ Adezzio presidente de la FVB, le expresé el interés del equipo en jugar la Liga Sudamericana. Dicha información fue reiterada el 23 de julio en otro encuentro.

Entonces. ¿Bajo cual criterio actúan? ¿Bajo qué premisa hacen su trabajo? ¿Alguien puede explicar cómo es que Guaros de Lara, actual campeón de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela y monarca de la Liga Sudamericana, no puede representar al país? ¿Por qué nos sacaste de la cancha? ¿Por qué no diligenciaste para que todo fluyera como debía ser?

Señores de la FVB: han dado un golpe de bajeza, su acto es traicionar la buena voluntad deportiva de Guaros de Lara.

Señores de la FVB: Sus actos demuestran incompetencia en la gestión del baloncesto venezolano, dejando al país sin representación en la Liga Sudamericana, ustedes deben encargarse de garantizar el desarrollo del deporte en el país y no lo hacen, no resuelven los problemas, una federación va más allá de donaciones o regalar zapatos o simplemente desarrollar talleres, hay una plataforma importante allá afuera y están demostrando un desconocimiento en el deporte nacional e internacional. Son inoperantes, no tienen el criterio suficiente para poner en marcha todo lo que implica decir “BALONCESTO VENEZOLANO”. No están a la altura de las circunstancias, hoy Guaros de Lara, equipo que hace un gran esfuerzo por jugar donde sea y contra quien sea, no podrá ir a defender el trofeo de campeón que dicho sea de paso, es del país, no de nosotros.

Tiraron por la borda el esfuerzo de toda una organización. Nos sacaron de la cancha. Nuestra propia federación, nos sacó del tabloncillo.

Los invito a renunciar, los invito a que se marchen de las canchas, los llamo a que dejen de vender que son los indicados para llevar las riendas de un deporte que a sangre, sudor y lágrimas le brinda alegrías inolvidables a todo el país. Porque no lo son.

Que viva siempre, cada esfuerzo de todos, para el bienestar del baloncesto hecho en Venezuela.

Jorge Hernández

Presidente Guaros de Lara