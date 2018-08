Lo que dice “Pablo Pueblo” y otros comentarios mas (opinión)

Esta nueva edición de la columna de información y opinión, trae una breve análisis de la reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del lunes 20 de agosto, y sus posibles efectos en la economía del país, ademas de los comentarios políticos que se conocen Desde el Callejón.

La reconversión Monetaria

El gobierno en su gestión económica busca oxigeno a través de la eliminación de cinco ceros a la moneda, siendo la segunda “Reconversión Monetaria” en 10 años, acompañada de medidas como el aumento de la gasolina. La sola aplicación de la reconversión no traerá sino un efecto imaginario porque el enemigo a vencer es la hiperinflación y para eso es necesario acudir a recetas ortodoxas en materia económica, tales como: Medidas Fiscales, Monetarias, cambiarias y sobre todo no emitir más dinero inorgánico. Es el momento de crisis económica más severo en todo lo que va de 20 años de gobierno, y es necesario un cambio de timón y visión para producir la verdadera transformación de la economía y ponerla a producir, además de que requiere de una altísima inversión en dólares o yuanes para paliar el déficits en cuenta de pago y generar confianza en factores económicos internos y externos. La recuperación de la producción en PDVSA será vital y también requiere de inversión, el gobierno busca afanosamente a través de la entrega de las reservas petrolíferas de la faja del Orinoco instrumentadas por la oferta de “Petros”, se pretende captar inversiones en China, Rusia, India y Turquía sus aliados para salir de la crisis. Hay muchas dudas en torno a los efectos de modificar el cono monetario, la gente se pregunta cómo quedarà: El salario, El Precio de la gasolina, el valor del dólar, la tarifa de los servicios públicos (luz, agua, teléfonos, internet etc.). Esperaremos y deseamos que sea para el bien del pueblo, que necesita urgentemente recuperar el poder adquisitivo para satisfacer necesidades prioritarias como son la alimentación y la salud, entre otras prioridades. Si el gobierno no logra estabilizar la economía le esperan grandes desafíos, tendrá frente así muy pocas posibilidades de darle gobernabilidad al país.

Desde el Callejón

DESAFÍOS el que tiene el gobierno de satisfacer la demanda salarial de los trabajadores del sector público: Médicos, enfermeras, maestros, sus salarios son miserables, esto sin contar con los demás funcionarios de la administración pública que también están en la “carraplana”… LA HIPERINFLACION. Si este flagelo no es controlado no habrá aumento de sueldo que valga, el gobierno debe enseriarse y tratar este tema con mucha atención, la escalada de precios es consecuencia de emitir dinero inorgánico sin respaldo en las reservas del BCV y a la poca producción del aparato industrial… DINERO. Ya empezó a llegar la masa del cono monetario a las distintas entidades bancarias. Las nuevas denominaciones de billetes y monedas estarían listas para el 20 de agosto… REMESAS. El efecto de que muchos venezolanos hayan decidido emigrar a otros países se empieza a sentir en la economía y ya superan miles de millones de dólares de ingreso al país por parte de las remesas enviadas a familiares. Esto se ha convertido en un “auxilio” importante, tanto para las familias como para la alicaída economía nacional… DOLARIZACION. Prácticamente está dolarizada la economía y todos los precios de bienes servicios se mueven en la misma dirección del valor de los verdes. Si usted va comprar un caucho, repuesto o cualquier electrodoméstico, neveras, se lo clavan al valor de “Dólar Today”… FUERA DE AQUÍ. Los sindicalistas del estado Lara no quieren saber nada de la presencia de dirigentes políticos en sus manifestaciones por reivindicaciones salariales y rechazan vincular las protestas al interés partidista… ANDRES VELASQUEZ es el principal promotor del paro contra el gobierno. Se le ha visto muy diligente en gira por todo el país en reuniones, explicando a la dirigencia que hay que “endurecer” la línea contra el gobierno y exigirle a Maduro que debe renunciar… EN EL PSUV se hizo el Congreso del partido a puertas cerradas al mejor estilo “cogollérico”. La elección de las autoridades se hizo “a dedo” y Maduro escogió a Diosdado de vicepresidente y se le concedió poderes plenos al Presidente para escoger toda la Directiva Nacional del Psuv… MATRICULA ESCOLAR. Los colegios en medio de la altísima inflación ajustan sus costos de manera abusiva, pidiendo contribuciones fuera de toda normativa legal y amenazando a los representantes a pagar o retirar a sus hijos. Hay colegios que desde 10 millones hasta 50 millones han aumentado su costo de matricula… LA CRISIS DEL AGUA. Siguen muchos sectores de Barquisimeto, Cabudare y todo el estado Lara sin agua, trancan vías ante la impotencia de no ver resuelto su falta de servicio de agua y los organismos no responden. En una conocida clínica murió un paciente por falta de agua, ya que ameritaba dializarse y no se puede hacer este tipo de emergencias médicas sin agua… LOS APAGONES siguen y los aparatos dañados como televisores, neveras, aires acondicionados, ventiladores, motores industriales y los precios de estos artículos dolarizados. Nadie responde del robo que fue objeto Corpoelec de los millones que se adjudicaron para modernizar el sistema eléctrico… LAS BOMBONAS DE GAS las venden al precio del mejor postor. Los camioneros que distribuyen el Gas cobran sobreprecio de las bombonas y pensar que antes se compraban hasta en las bodegas y había en todas partes… DIVISIONES. Por cierto se separaron de la CR la diputada Bolivia y el concejal Joel, ya no se les ve al lado de Alfredo como cuando era alcalde. Así es la vida… ENTRE RADICALES. Se dice que Humberto Agudo anda armando su equipo porque no se las lleva con el “grupito” de Diego, ya que cuando Alfredo estuvo preso quisieron apoderarse de la CR y pasarle por encima al liderazgo histórico. Por cierto, llegó el “gordo” J.J. Rodríguez “zar de las finanzas” en la CR, y lo vieron pagando las facturas en el “tiuna” a los diputados invitados al evento de Alfredo en el Obelisco. Otro que no está muy contento es Giomar Rojas quien se quedó sin cobrar las prestaciones sociales en la alcaldía. Mientras tanto Alfredo realiza reuniones en las parroquias tratando de animar a la militancia ¿será que Alfredo busca la Gobernación?... VOCES CRÍTICAS. Los dirigentes “chavistas” Jesús Farías, Freddy Bernal y el ex guerrillero Julio Escalona piden un cambio urgente en la política económica. Las bases del partido están muy golpeadas… MILITARES Y CIVILES se disputan el poder del partido de gobierno. Por un lado Diosdado y por el otro Maduro y Adán. ¿Quién ganará finalmente esta batalla? Me dicen que Reyes juega con Diosdado y la Almiranta con Maduro… MIXTURA VERDE CONTRA EL TIGRE. En Copei se unen enemigos de Eduardo Fernández. Hubo reuniones en la embajada de Chile con Roberto Henríquez, y se empieza a formar un bloque que busca minimizar el poder de los Fernández para fomentar un acuerdo que lleve a una fórmula “mixta” a la dirección nacional, pues consideran que es hora de ser más frontal con el gobierno… En Lara no se cierra el círculo y Leonardo se niega a reunirse para buscar la reunificación. Cassany y el Profesor “barba blanca” tratan de buscar apoyo en los municipios, pero se han encontrado con la dificultad de que los líderes municipales están cansados de ser usados en una confrontación que no tiene nada que ver con ellos. En la base quieren la unidad de Copei. La próxima visita de Pedro Pablo Fernández a Lara hablará con los candidatos a concejales… UN NUEVO TIEMPO BORRASCOSO. UNT de Lara se confronta con la dirección nacional. OFM y Lencho están en desacuerdo con la línea de Manuel Rosales en Caracas de formar bloque con Avanzada y Henri Falcón. Se escucha en Caracas la posible intervención del partido y buscar una línea que se identifique con los postulados de su líder. Dialogo y participación electoral se estudia en UNT conjuntamente con AD, PJ, y VP de cara al revocatorio de Maduro… CANDIDATA. Delsa Solórzano estaría recorriendo el país con la anuencia de MR y OB en virtud de su posible candidatura presidencial. Es una mujer luchadora con simpatías en varios sectores… VENTE YA. Causó curiosidad en el acto de María Corina en la Sucre como el directivo de Vente Venezuela, Henri Alviarez se vio conversando con dirigentes de varias organizaciones políticas para incorporarlos a ese partido. Vendrán sorpresas y saltos de talanquera… ¿QUÉ PASÓ CON FERNANDO SEGNINI? Dicen por el “callejón” que tuvo un “atajaperro” por viejas facturas con el destacado locutor VTL, quien le hizo “la señal de la cruz” y le prohibió la entrada al canal de televisión del Parral. “Lo que la amistad une el dinero lo separa”… GRUPO TINAJERO. Se constituye en Lara el grupo “Tinajero”, integrado por personalidades de distintos sectores de la sociedad larense, para buscar “consenso” en la diversidad política regional. Dicen que cuentan con mucho “pulmón financiero” a través de las chequeras de varios “próceres” del Turbio. ¿Será posible?… AVANZADAS PROMESAS. Avanzan las conversaciones entre Ibrahim y Avanzada. Muy juntos se le ve en la cámara al concejal con su colega OJ y es prácticamente un hecho que este edil se postule en la tarjeta de AP para los próximos comicios. Otro para Avanzada Joel Mendoza busca repetir como concejal y negocia su participación como candidato, animado por sus allegados. Es cuestión de unas cuantas promesas por cumplir… VOLUNTAD BUSCA NUEVO JEFE. Sigue la revuelta en VP. Dirigentes viajan a Caracas a desmarcarse de LF y se abre la discusión de quien será el próximo jefe o jefa de dicha organización en Lara. Macarena busca padrinos “caraqueños” con la ayuda de su papá. “Gualo” a la espera de la expulsión de Florido para quedarse con el “cambur parlamentario”. El profe Zaa busca alianza con el concejal Orellana de Palavecino. La concejal Linares trata de ganar adeptos entre los más jóvenes. Tiene la última palabra Leopoldo, mientras que la Tintori, presente en el acto de Alfredo Ramos en el Obelisco, prohibió la presencia de Florido y le pidió a Ramos no invitar al diputado larense al acto, lo que confirma el distanciamiento del empresario de la comida con Leopoldo… ¿QUIÉN SE COME LOS MANGOS? Avanzada en Lara luce sin dirección y es solo un recuerdo aquellas grandes reuniones cuando HF era gobernador. No hay orientación política y quienes sacaron provecho del gobierno disfrutan en otros países del dinero “ganado”. Al concejal Omar Jiménez no lo quiere nadie por “embustero”, y de paso quiere ir de primero en la lista para repetir en la cámara. Los “sepultureros” en Chile, los “descorcha-botellas” en España, y Eric comiendo “ceviche” en Perú. “Unos se comen los mangos y a otros les da dentera”… EL MISTERIO. De quien será la compañía que le corresponde la limpieza en el Municipio Iribarren, ya que existen varias zonas de la ciudad de Barquisimeto abarrotadas de basura y con monte parejo. ¿Quién tendrá este contrato? Todo el mundo se pregunta quien licitó esos contratos de las operadoras de recolección de basura… En GUAYANA se explota el oro en el Arco Minero por empresas transnacionales Rusas y Chinas, con cargamentos que se exportaron por un valor de cinco mil millones de dólares. ¿Quién audita esas contrataciones?… CRIMEN ECOLOGICO. En el Rio Turbio están atentando contra el sistema ambiental y pregunto: ¿De quién es la concesión de explotación de arena sin preservar el equilibrio ecológico del Rio? La extracción de arena se hace sin ningún control, además de enriquecer a alguien bien poderoso que estaría provocando una tragedia en el puente de Santa Rosa, porque en tiempos de crecida se aumenta el caudal del Rio y esto impacta el ambiente, y las estructuras de esos puentes.

PABLO PUEBLO