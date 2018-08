El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de dirigentes de la oposición y de la defensa del diputado Juan Requesens sobre una supuesta coacción o uso de drogas para lograr un testimonio incriminatorio del parlamentario.

“Salió el abogado de Requesens (…) diciendo que no se acordaba de lo que había dicho, claro no dijo que era mentira, sino que no se acordaba, no hay forma como de decir que eso es mentira. Tendría entonces que decir Jaime Bayly a decir que tampoco se acuerda o Patricia Poleo que fue un momento de amnesia”, aseveró Diosdado en su programa Con el Mazo Dando.

Insistió en que el chavismo no emplea ninguna tortura para obtener declaraciones: “No vale, lo dijeron, habló tranquilo, nadie lo presionó”.

Sobre la investigación del caso, sostuvo que el teléfono celular de Requesens es “una mina”. “Eso habla solo, no te enredes Requesens”, insistió al asegurar que hay varios registros que están asociados como “contacto de Julio Borges”.

