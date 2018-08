¿Puede el Deporte acudir a Tribunales Ordinarios? Esto es lo que pasa con Guaros de Lara y la final de la LPB

La Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto elevó la decisión de la protesta del sexto juego de la gran final de la LPB a la junta directiva de la misma para determinar el futuro de la temporada 2018.

Se espera que hoy se conozca el veredicto deportivo de lo que sucederá con el sexto y séptimo compromiso. De ganar Guaros el sexto y protestado juego, la serie estaría igualada a tres juegos por lado, faltando solo el último partido para definir al campeón del 2018.

El Abogado en Derecho Internacional Del Deporte, Antonio Quintero explicó a través de su pagina web todo lo que ha pasado y lo que el piensa de la situación legal del caso Gregory Vargas.

Quintero dejó claro que no se debe ir a los tribunales ordinarios pero de igual manera explica que Guaros de Lara no incurrió en alineación indebida.

Acá te dejamos las preguntas y respuestas para que entiendas legalmente la situación

¿Fue Correcto por parte de la LPB en suspender el séptimo juego de la final?

En nuestra opinión sí, creemos que una suspensión corta o hasta un par de días en un calendario que lo permite y no generará problemas es correcta. Además, pueden tomar una decisión acertada de manera más calmada. De todas formas, habría que ver si algún jugador se queda sin contrato para la fecha donde celebren la final, pero es muy poco probable que suceda.

¿Si Trotamundos no se presentaba al último juego que sucedía?

Aquí hay dos escenarios. En el primer escenario, de haber protestado el juego por alineación indebida, no presentarse y que no hubieran suspendido el último partido, entonces Trotamundos dependida para ser campeón que la decisión de alineación indebida saliera a su favor. De lo contrario hubieran perdido la final. En el segundo escenario, de no haber protestado el juego por alineación indebida, no presentarse y que no hubieran suspendido el último partido, entonces Trotamundos hubiera perdido la final directamente por forfait.

¿Es alineación indebida lo de Gregory Vargas?

No. El tema es que cuando un jugador es suspendido y logra la medida cautelar para volver a jugar, ya no está suspendido hasta que se termine el caso. La suspensión puede venir luego, la siguiente temporada, así que no hay un problema en el retraso. Aunque el otro club lo puede considerar injusto y que debe pagar en este momento, quizá tiene razón, la justicia debe garantizar el derecho a la defensa.

Un ejemplo claro es el caso Paolo Guerrero, obtuvo a través de una medida cautelar la posibilidad de jugar el Mundial y nadie protestó su alineación como indebida.

¿Gregory Vargas debe ser suspendido?

Difícil decirlo. En el vídeo que nosotros vimos no se puede constatar la agresión del jugador claramente. Entonces no se sabe a ciencia cierta si cometió la infracción o no. Tal vez otras personas puedan determinarlo en otro vídeo.

También hay que observar que incluso si cometió la agresión, al estar en una trifulca quizás era en legítima defensa, cuestión que hace la agresión legal y por ende no debería ser suspendido.

¿Cabe una acción penal contra Gregory Vargas?

Si se logra demostrar que hubo una agresión, sí.

¿Puede Gregory Vargas ir a la justicia ordinaria?

Si puede ir. No es lo correcto, pero se puede hacer, en especial si no hay otros mecanismos de apelación.

Opinión Final

Este caso demuestra una vez más que no se debe ir a los Tribunales Ordinarios, pero también demuestra la gran frustración que hay en contra de la Justicia Deportiva interna de los organismos deportivos que no está funcionando de manera correcta. Nos hace falta mucha cultura en derecho del deporte. Necesitamos más especialistas y necesitamos pronto un Tribunal especial en Materia Deportiva. Llegó el Momento para que se active la Comisión de Justicia Deportiva.

Carrero & Quintero