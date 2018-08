Jaime Bayly confirmó teoría del atentado contra Maduro y advierte que “vienen más” (+Video)

El periodista Jaime Bayly afirmó en su programa de TV que se transmite desde Miami que fue avisado del plan del atentado contra el presidente Nicolás Maduro.

“Yo me enteré del plan durante la semana, mis fuentes que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión yo no quería ir, porque soy perezoso, pero fui y los escuché y me dijeron: ‘el sábado vamos a matar a Maduro con drones hemos probado los drones en Caracas, funcionan’ y yo les dije ‘hágale, vamos para adelante’” confesó el polémico periodista durante la emisión de su programa.

Ante la grave aseveración Bayly prosiguió y dijo que seguirán los ataques contra Maduro “Que se prepare, porque el grupo que está conspirando, mis amigos, son bastante competentes, ya se llevó un primer susto, van a venir más”