José Virtuoso Arrieta: “Más del 51% de la población se abstuvo al proceso electoral”

El reverendo y rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Virtuoso Arrieta, aseguró que Venezuela se encuentra asediada“por varios sentimientos”.

Arrieta también aseveró que el gobierno actual “no genera ningún un sentimiento de cambio”.

“La gente quiere cambio de gobierno, de modelo. La gente no se sintió convocada a este proceso electoral, se puede decir que no hubo elecciones en general“, dijo.

Destacó que uno de los objetivos actuales de la población venezolana es que “haya un cambio”.

“El país aspira a un proceso actual en donde participe la gente. Más del 51% de la población se abstuvo al proceso electoral”, señaló.

El rector de la institución educativa manifestó que una de las cosas que más afecta a los venezolanos “es la hiperinflación“.

“Estamos necesitados urgentemente a un desarrollo de las reglas económicas en Venezuela. La gente lo que quiere es que el salario le alcance para lo que quiera comprar”.

Indicó que las casas de estudios en el país son otras “víctimas” de la hiperinflación en Venezuela.

“Este país necesita cambio. Un cambio político y de liderazgo. Las fuerzas armadas deben apegarse a la constitución”.

El milagro del Trinette Durán De Branger

Trinette Durán De Branger, portadora del Milagro del Carmén Rendiles, habló acerca del milagro habló acerca de su fe después de dos meses en los que ningún experto pudo explicar ni sanar su dolor.

“Empecé a recorrer todos los servicios del hospital, neurocirugía, traumatología, fui a cirugía de la mano y ahí comenzó mi calvario tuve que pedir un reposo y comencé a ir a todos los especialistas en esa afección en Caracas, yo recorrí todas las clínicas de Caracas y me vieron más de 20 médicos. Yo fui a orarle al santísimo a pedirle a madre Carmen que, tanta gente le pedía a madre Carmen, que por favor intercediera, me conseguí con una hermanita a la cual me pidieron que le pidiera que me orara, yo llevaba mi férula, mi cabestrillo y ella comenzó a acariciarme el brazo, comenzó a sobarme el brazo y me decía madre Carmen te va ayudar a curar”.

Durán asegura que todo comenzó cuando una hermana en la capilla del colegio Belén, horas antes de ser intervenida, le pidió que pintara un retrato de la madre Carmen Rendiles.