Estadounidense muere en Nicaragua producto de las protestas

Un ciudadano de nacionalidad estadounidense murió la madrugada de este sábado presuntamente producto de disparos múltiples en medio de una persecución de parte de turba de partidarios afines al gobierno nicaragüense.

El ciudadano, identificado como Sixto Henry Viera de 48 años, fue presuntamente perseguido por un grupo afín al oficialismo mientras circulaba en un sector al este de Managua, reportaron fuentes diplomáticas y ONG’s en el país centroamericano.

Alvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPD), afirmó que el organismo tiene información para asegurar que Henry Viera “fue abatido y asesinado”, además de detallar que “se están haciendo las investigaciones sobre ese hecho”, dijo Leiva.

Por otra parte, Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, afirmó que “la muerte de un ciudadano de EEUU es de gran preocupación para la Embajada”.

The #US Government expresses its condolences to the family of the U.S. citizen killed last night and to all the families who have recently visited the Forensic Medicine Institute. The death of a U.S. citizen is of great concern to our Embassy.

