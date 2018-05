PSOE reúne los votos suficientes para echar del Gobierno a Mariano Rajoy

Según los anuncios de los diferentes grupos parlamentarios, la votación de este viernes otorgaría a Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha anunciado que sus cinco representantes parlamentarios votarán a favor de la moción de censura impulsada por el socialista Pedro Sánchez, que accedería a la Presidencia del Gobierno si, como ahora es previsible que ocurra, su iniciativa recaba los apoyos suficientes. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado durante su intervención parlamentaria en la tarde de este jueves la decisión de su grupo político.

La votación definitiva, por llamamiento y a viva voz desde el escaño, está prevista para la tarde de este viernes, si bien el momento exacto dependerá del desarrollo del debate y la duración de las diversas intervenciones.

La formación nacionalista, cuyos cinco votos son decisivos para obtener la mayoría necesaria para desbancar a Rajoy de la presidencia, había informado previamente en su cuenta de Twitter que ya había tomado una decisión, pero que esperaría hacerla pública esta tarde durante su turno de intervención en el debate de la moción de censura.

Pedro Sánchez se ha comprometido a gobernar manteniendo los presupuestos diseñados por el Partido Popular, lo cual era prioritario para los nacionalistas vascos. El PNV no ha detallado si este argumento ha sido decisivo para entregar sus cinco votos al ‘sí’.

Fuentes del Palacio de la Moncloa han informado poco después de la noticia que Mariano Rajoy no acudirá al Congreso de los Diputados en la tarde de este jueves, por lo que no estará presente durante el desarrollo del resto del debate sobre la moción de censura. Según informa María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa en rueda de medios, Rajoy no tiene intención de presentar su dimisión a pesar del apoyo de los nacionalistas vascos a la iniciativa de Pedro Sánchez, porque “la aritmética parlamentaria” no daría el apoyo a otro presidente popular.

¿Por qué se presenta esta moción de censura?

El principal partido de la oposición presentó una moción de censura tan solo un día después de que se conociese la sentencia del caso Gürtel, el pasado 25 de mayo, en la que fueron condenadas 29 de las 37 personas acusadas inicialmente. Destaca la pena de 33 años de prisión al que fue tesorero del Partido Popular (PP) durante más de 25 años, Luis Bárcenas, quien también deberá abonar una multa de 44 millones de euros.

RT