En Lara no hay control de precios de transportes públicos y “Ruta Chivo”

A diario diferentes usuarios de todas las edades, jóvenes, estudiantes, adultos, ancianos y niños, se quejan por lo difícil e inaccesible que se ha vuelto trasladarse para llegar a un sitio. Debido a los precios exorbitantes e inestables que aumenta cada cierto tiempo, el poco efectivo y la escasa afluencia de transporte urbano.

El sol, las innumerables colas y cantidades de personas con lamentos, es lo que se escuchaba en algunas de las paradas más transitadas de la ciudad. No solo fueron sus quejas, el rostro de cansancio de muchos que decían “no merecer pasar tanto trabajo” era alarmante en la parada del ujano, al este de Barquisimeto.

Usuarios se lamentan por los precios

” Los rutas chivos están cobrando 7000bs, 8000bs y hasta 10.000bs los más abusadores, en cambio los carros pequeños cobran 5000bs – son los más conscientes-“ dijo un señor en la cola.

“Estamos pasando mucho trabajo con estos transportes piratas. Duramos hasta hora y media esperando, quiero decirle al alcalde que arregle este problema, dijo que se haría responsable y todo continua igual…Ya tenemos demasiado tiempo así, sufriendo por transporte.” expresó la señora Mary

Ciudadanos de tercera edad, mencionaron que le negaban la subida a pesar de sus condiciones, si esto no aportaban la cantidad o monto exacto que exigen de aproximadamente 10.000bs por persona. “Tengo la mitad para pagar, pero el transporte hace aquí los que les da la gana”. dijo el adulto mayor Abel Ramón Hernandez.

Transportistas se “defienden”

Un señor acompañado de su copiloto, mientras manejaba una vans privada, confesó “Yo cobro 10.000, eso es gracias al gobierno, por la situación, todos los repuestos están costosos, estamos pasando trabajo” Afirmó el conductor Jorge

“Discapacitados en gratis, a los adultos mayores les digo, si compran un cigarro y un café, tienen que pagar los pasajes. A mi no me dan cauchos regulados, aquí nada es gratis… El que no quiere caminar, paga, es la realidad, y no pertenezco a ruta, este carro es mio privado, tampoco no acepto billete de 100.000bs ni de 50.000bs “… Aseguró otro colector de transporte urbano.

Los diferentes usuarios hacen un llamado a las autoridades responsables, a que atiendan las necesidades básicas de los venezolanos, que pasan trabajo día y noche para llegar a sus hogares, un hecho que tiene más de un año en la entidad.”Vengan y vean lo que estamos pasando nosotros como seres humanos, aquí en el estado Lara” sentenció Oswaldo Guedez.

NB