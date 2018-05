La vitamina D puede ser el remedio a tu insomnio

¿Cuántas veces sufres de insomnio a la semana? Te ha pasado que das vueltas y vueltas en la cama sin poderte dormir, ¡esto puede arreglarse con vitamina D!

Sabemos que la vitamina D es necesaria para nuestro organismo, porque nos ayuda a absorber el calcio, mismo que es indispensable para tener huesos fuertes y sanos.

¿Cómo obtenemos esta vitamina? La produce nuestro cuerpo cuando se expone al sol y aunque en menor cantidad, también la podermos adquirir por algunos alimentos.

No obstante, la vitamina D no solo está relacionada a la absorción del calcio, también está asociado con la calidad del sueño. De acuerdo a National Library of Medicine National Institutes of Health, publicó un estudio que realizaron a dos grupos de personas entre 20 a 50 años, suministrándoles a un grupo suplemento de vitamina D y al otro, un placebo.

El resultado de este estudio, comprobó que el grupo que consumió vitamina D, durmió más tiempo, mejoró la calidad de sueño y tenían una sensación de mayor descanso.

La falta de vitamina D está asociada a síntomas como fatiga, debilidad, dolores musculares, dolor de espalda, por ello cuando tenemos suficiente de esta vitamina en el organismo, ¡mejora nuestra calidad de sueño!.

Recomendaciones para adquirir vitamina D:

– Toma un poco de sol tres veces a la semana antes de las 11 am, aplica 5 minutos antes tu protector solar con factor superior a 30, alrededor de 15 minutos, con lentes solares que protejan tus ojos.

– Incluye en tu alimentación: pescados grasos (atún, sardina y salmón), hígado de res, yema de huevo, queso y champiñones.

Si estas recomendaciones sientes que no son suficientes, también puedes acudir con tu médico para que te recomiende suplementos y la dosis adecuada de vitamina D para ti.

Globovision