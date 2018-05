Harvey Weinstein se entregará a la Policía de Nueva York

El exproductor de cine Harvey Weinstein se entregue a la Policía de Nueva York en relación con los cargos de “acoso y abuso sexual” que podrían presentarse el viernes, de acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación.

Weinstein está siendo investigado por presuntos delitos sexuales en Nueva York, Los Ángeles y Londres, tras ser acusado por decenas de mujeres de acuerdo por la publicación de reportajes en The New York Times y The New Yorker en 2017, incluidas jóvenes actrices con las que trabajó.

Ha sido acusado de violación, agresión y otras formas de conducta sexual inapropiada. Su representante dijo que buscó tratamiento después de las acusaciones y que cualquier acusación de sexo no consensual ha sido “negada inequívocamente”.

Las acusaciones catalizaron con el movimiento #MeToo que denuncia el acoso sexual, lo que ha impactado múltiples industrias y causado la caía de hombres poderosos.

