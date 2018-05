Maria Corina Machado: “La gente no está pidiendo elecciones, está pidiendo acciones”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió este miércoles a las declaraciones de los dirigentes opositores que piden unidad para iniciar una nueva lucha y unas elecciones para el último trimestre del año.

“Me resulta una falta de respeto con el pueblo de Venezuela, una dirección política que dice ‘queremos elecciones’. Por favor, defínanse. Parece que no entienden que estamos en dictadura (…) lo que la gente quiere es que Maduro se vaya. La gente no pide unidad, pide claridad; no está pidiendo elecciones, está pidiendo acciones“, indicó.

Asimismo, expresó que para tener unas verdaderas elecciones “ha quedado claro que primero hay que salir de Maduro”: “No se le puede decir a la sociedad que vayamos a elecciones en octubre o diciembre, ¿y el hambre?”.

“El Frente Amplio dice que se quiere unir con Falcón ¿De verdad?”, se preguntó la opositora.

A su juicio, lo que pasó el domingo es “extraordinario”: “Venezuela desobedeció, y las tiranías se sostienen de la obediencia. Frente a la amenaza se impuso la dignidad y el coraje. Fue un acto de desobediencia cívica. Fue la reivindicación del 16 de julio”.

“La gente fue clara, dijeron: escuchen y entiendan, no más farsas (…) Los que estuvimos en la calle vimos las calles desiertas. Las cifras del CNE son mentira“, dijo durante una entrevista ofrecida a la periodista Alba Cecilia Mujica en VPI.

Destacó que hay un sector que el domingo se presentó como oposición y “Venezuela y el mundo los aisló. Son parte del sistema”.

“Este régimen es violencia. La gente sólo está dispuesta a arriesgarse en aquello que sea efectivo para sacar las mafias del poder, y el domingo quedó muy claro”, acotó.

La dirigente señaló que la reacción internacional tras las elecciones no había ocurrido nunca. “Hoy el mundo nos acompaña. Si nosotros no hubiéramos salido en esa épica del 2017, el mundo no estaría hablando como lo hace hoy”, expresó al tiempo que sostuvo que la única sanción que “está matando a Venezuela es la permanencia del régimen en el poder”.

También afirmó que llamar a “una farsa de diálogo es inútil a estas alturas”.

