Reinaldo Quijada reconoció resultados y se sentará en el diálogo

A través de un comunicado, el candidato presidencial le dio “mucho valor” a los votos obtenidos el sábado en los comicios, motivo que los invita “a seguir adelante con más fuerza y ahinco”

Reinaldo Quijada reconoció “la transparencia” de la cita electoral, en la que Nicolás Maduro resultó ganador con más de seis millones de votos. Asimismo, se comprometió con el presidente a participar en el diálogo que convocó sin imponer condiciones de su lado.

A continuación, el comunicado completo del candidato:

“Nuestra lucha tuvo y seguirá teniendo un fin moral y no sólo electoral. Recuperar la confianza del venezolano en sí mismo y su afán de lucha, mediante el ejemplo de un grupo de personas que asumimos la política con seriedad y la entendemos de manera diferente, mediante la responsabilidad, el compromiso y la convicción que de la ética son conceptos inseparables. Le damos mucho valor a los 36.245 votos obtenidos. Son votos ‘trabajados’, conquistados ‘uno a uno’, de personas identificadas con nuestra concepción de la política y nuestra propuesta de país.

Siempre señalamos que no sabíamos cuánto de ese esfuerzo podría ser valorado en estos momentos, particularmente cuando el pueblo está abrumado por la situación económica y el éxodo de venezolanos se ha tornado en una tragedia nacional. Eso nos angustiaba y nos angustia y, al mismo tiempo, nos invita a seguir adelante con más fuerza y ahínco, luchando por cambiarle el rumbo al país. Esta necesidad de reencontrarnos con la dimensión ética de la política es ahora compartida por un grupo de personas que seguirá creciendo. No tenemos duda alguna de ello.

Reconocemos la transparencia del sistema automatizado electoral venezolano y los resultados obtenidos por el candidato Maduro, los 6.233.888 votos. No es en este nivel donde ubicamos el problema electoral sino en prácticas y situaciones que, una vez más, involucran consideraciones de carácter ético. A todo esto estuvimos haciendo referencia durante los últimos 60 días, allí seguirán estando presentes y vigentes nuestras palabras. Hoy también tenemos que recordar que el universo electoral asciende a 20.527.571 electores; es decir, más de 14 millones de venezolanos no apoyaron la candidatura del Presidente Maduro y más de 11 millones se abstuvieron de votar. Con esta afirmación queremos referir que hay ‘otro país’ que debemos escuchar, y que no estamos escuchando, no sólo desde el Gobierno del Presidente Maduro sino desde todas las fuerzas políticas del país.

Aceptamos la invitación al diálogo del Presidente Maduro que nos hiciera públicamente el pasado 20 de mayo y no le ponemos condiciones. Cuestionamos fuertemente las luchas políticas que se hacen ‘fuera’ del país, como las hacen diversos sectores de la oposición. Nosotros las hacemos ‘adentro’, compartiendo la vida diaria de nuestro pueblo. Rechazamos la intromisión extranjera. Decidimos, hace tiempo, nos dejarnos llevar por una corriente mundial, no sólo venezolana, que ha hecho de la política un festín de dinero, mercadeo publicitario y maquinaria electoral, y se ha alejado de las ideas y los valores. Fuimos tercos e irreverentes, y lo seguiremos siendo. Hoy, después de concluir el proceso electoral, podemos decirle al país, como principal balance, que tenemos y mantuvimos el alma pura, que tenemos y mantuvimos el alma invicta. Nuestra preocupación irrenunciable por el ser humano así nos lo exige.

Finalmente queremos manifestar nuestra agradecimiento a las organizaciones Marea Socialista, Frente Alternativo Revolucionario Venezolano y a varios miembros de la Plataforma por la Defensa de la Constitución que subscribieron nuestra candidatura. Al igual que a los medios y periodistas que nos estuvieron apoyando durante todo este tiempo”.

