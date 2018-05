Conoce el pasado de la Duquesa Meghan Markle

Tras una relación de dos años, el príncipe Harry, sexto en la línea de sucesión al trono británico y recién nombrado duque de Sussex, se casó este sábado con la actriz estadounidense Meghan Markel.

Harry, de 33 años, y Meghan, de 36, se conocieron por una amiga en común que organizó una cita a ciegas en 2016 en Londres.

Y desde entonces no se separaron.

Te contamos quién es la mujer que se unirá a la familia real británica.

Nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California, pero en los últimos años vivió en Toronto, Canadá.

Estudió en un colegio católico femenino y se graduó como comunicadora enla Universidad del Noroeste, en Illinois, en 2003, poco tiempo después de haber empezado una carrera en actuación.

Markle cuenta que también ganaba dinero escribiendo invitaciones para bodas, gracias a las habilidades que obtuvo en las clases de caligrafía que tuvo en la escuela.

Carrera en actuación

Su padre fue director de iluminación de televisión y el debut en pantalla de Markle en Estados Unidos fue en un episodio del drama médico Hospital General en 2002, antes de interpretar papeles en las series CSI, Without A Trace y Castle.

Luego comenzó a aparecer en películas de Hollywood como Get Him To The Greek(Misión Rockstar), Remember Me (Recuérdame) y Horrible Bosses (Quiero matar a mi jefe).

También ha aparecido en la serie de ciencia ficción Fringe, en la que interpreta a la agente especial del FBI Amy Jessup.

Derechos de autor de la imagen TASOS KATOPODIS Image caption Markle es conocida por su activismo por la igualdad de género.

Markle puede no ser un nombre familiar para el público anglosajón, pero en Estados Unidos también es conocida por su papel como Rachel Zane en el drama de televisión Suits, que se emite en el canal Dave y en Netflix en Reino Unido.

La última aparición de Meghan Markle en la serie fue el pasado abril.

En septiembre de 2011, la actriz se casó con el productor de cine Trevor Engelson, después de una relación de siete años, pero la pareja se divorció dos años después.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Markle ya estuvo casada una vez.

Activista

Markle también fue editora de The Tig, un sitio web de estilo de vida que creó como un intento de “replantear el contenido de belleza para incluir piezas de reflexión sobre el auto-empoderamiento” y dirigirse a mujeres inspiradoras y dinámicas.

En un post en The Tig, escribió: “Nunca he querido ser una dama que asiste a almuerzos, siempre he querido ser una mujer que trabaja“.

5 cambios que Meghan Markle hizo en su vida antes de casarse con el príncipe Harry

Después de conocerse la noticia de su compromiso con Harry, Meghan Markle decidió cerrar el sitioweb.

“Sigue encontrando esos tiempos de descubrimiento Tig, sigue riendo y tomando riesgos, y sigue siendo ‘el cambio que deseas ver en el mundo'”, escribió como despedida.

También había ganado popularidad en las redes, aunque decidió cerrarlas tras el compromiso, según confirmó el Palacio de Kensington.

Derechos de autor de la imagen GETTY IMAGES Image caption Desde el anuncio del compromiso, Meghan Markle participó de varios eventos oficiales con el príncipe Harry.

A principios de 2017, se convirtió en Embajadora Mundial de World Vision Canadá, una organización sin fines de lucro que busca para mejorar la educación, alimentación y atención médica de los niños de todo el mundo.

Como parte de su papel, la actriz viajó a Ruanda para la campaña Agua Limpia.

Igualdad de género

Además de su trabajo humanitario, es conocida por sus campañas en favor de la igualdad de género.

A los 11 años, forzó a un fabricante de jabón a corregir un aviso publicitariodespués de que escribiera una carta a la entonces primera dama Hillary Clinton y a otras figuras de alto perfil, quejándose de que el mensaje implicaba que las mujeres pertenecían a la cocina.

El compromiso de Markle con la igualdad de género la ha llevado a trabajar con Naciones Unidas. Una vez fue ovacionada por su discurso en el Día Internacional de la Mujer 2015 durante una audiencia de esta organización, en la que estaba presente el secretario general, Ban Ki-moon.

Derechos de autor de la imagen AFP/GETTY IMAGES Image caption El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se casan el 19 de mayo en Windsor.

Al explicar cómo combina la actuación con sus compromisos humanitarios, dice: “Mi vida oscila entre campamentos de refugiados y alfombras rojas, pero elijo ambos mundos porque pueden coexistir, y para mí, deben hacerlo”.

Markle, de padre blanco y madre afroamericana, escribió un artículo para la revista Elle en 2015 sobre su herencia racial.

“Mi herencia mixta puede haber creado una zona gris en torno a mi identidad, manteniéndome con un pie en ambos lados de la cerca, pero la he aceptado, para decir quién soy, para compartir de dónde soy, para expresar mi orgullo de ser una mujer fuerte y de raza mixta”, dijo.

*Esta nota fue publicada originalmente en noviembre de 2017 y republicada con motivo de la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle.

