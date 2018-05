Tiroteo en colegio de Texas deja al menos ocho muertos y 12 heridos

Un atacante ha abierto fuego este viernes por la mañana en el Instituto Santa Fe, cerca de Houston (Texas), dejando entre ocho y 10 muertos, la mayoría estudiantes, y un número indeterminado de heridos, según el sheriff de Harry County, Ed Gonzalez.

El autor de los disparos está bajo custodia y una segunda persona ha sido detenida. La policía ha encontrado artefactos explosivos dentro de la escuela y alrededor del campus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado que el tiroteo en este centro escolar “no pinta bien”.

Al menos 12 están hospitalizadas, según CNN. Este es el tiroteo número 22 en colegios de Estados Unidos en lo que va del año. Considerando que han transcurrido 20 semanas, es más de uno por semana. A un policía le dispararon, está entre las víctimas.

El sheriff del condado de Galveston, Douglas Hudson, ha dicho que las unidades continúan trabajando en el lugar del suceso. Los alrededores de la escuela han sido cerrados. Las imágenes han mostrado a la policía escoltando a los estudiantes en fila hacia un gimnasio, donde se podrán reunir con sus padres. Dos ambulancias se encuentran fuera del recinto.

Los testigos han descrito que la situación era de pánico y confusión. La alarma de incendios comenzó a sonar antes de las 8 de la mañana, pero se desconoce quién la activó. Una estudiante segundo año, llamada Nikki, dijo a ABC13 que “alguien había entrado con una escopeta y una chica recibió un disparo en su pierna”.

El suceso ocurre tres meses después de la masacre de Parkland, Florida, donde un exestudiante asesinó con un fusil a 17 personas. La matanza provocó una ola de protestas a lo largo de Estados Unidos, impulsadas por el movimiento #NeverAgain que pide un mayor control de armas. El presidente Donald Trump se mostró a favor de impulsar una mayor regulación, pero no se ha concretado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el tiroteo en una escuela secundaria en las afueras de Houston, Texas, en el que autoridades escolares confirmaron heridos, “no pinta bien”. “Tiroteo en escuela en Texas. Según los primeros reportes no pinta bien. ¡Dios bendiga a todos!”, tuiteó el mandatario.

This has been my fear since February 14th, that another mass casualty shooting would happen before we did anything. Now, we have 8 more children dead and our leadership in Washington has done nothing. We do not need thoughts and prayers, we need action and we need it now.

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) 18 de mayo de 2018