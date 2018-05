Urosa Savino: Que cada quien participe según su conciencia

El Cardenal Arzobispano de Caracas Jorge Urosa Savino, aclaró este miércoles que en ningún momento la conferencia Episcopal Venezolana ha llamado a la abstención en las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 20 de mayo, y expresó “ que cada quien decida participar o no de acuerdo a su conciencia”.

El prelado hizo nuevamente referencia al documento emitido por los obispos el pasado 23 de abril, reiterado hace dos días, en el cual, en vistas de la crisis socioeconómica y política que vive Venezuela y que golpea sobre todo a los más pobres , solicitan postergar las elecciones .

“Creemos que estas elecciones no deben realizarse ahora, y que no ofrecen garantías de equidad y transparencias para los candidatos de oposición. Por ello, entre otras cosas, exigimos la postergación de su realización para el último trimestre de este año. Pero no estamos llamando a la abstención. Que cada quien decida participar o no de acuerdo a su conciencia.”

Invitó a todos los feligreses a asistir a las iglesias el sábado 19 y el domingo 20,”para pedir al Espíritu Santo por la paz de los venezolanos para que podamos resolver nuestros conflictos”

El Universal