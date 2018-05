Henri Falcón anunció que Capriles será parte del gabinete presidencial

Henri Falcón, candidato a la presidencia de Venezuela, en los próximos comicios indicó que si resultase victorioso como presidente nombraría a Francisco Rodríguez como su ministro de Finanzas y a Henrique Capriles como parte de su gabinete presidencial.

Resaltó que colocaría a “Henrique Capriles en el gabinete. Que se exprese o no, que nos apoye o no (…) No importa, va a ser parte del gabinete del nuevo presidente”, afirmó.

De igual modo, aseguró que se encuentra “claro”, “ya que estos son los momentos de poner por encima los intereses del país, pero para eso, más allá del desprendimiento hay que tener compromiso. Hoy todos los estudios de opinión, incluso los del gobierno, nos dan a nosotros una clara ventaja. La encuesta más conservadora, nos da 7 puntos por encima de Nicolás Maduro, hay otras que nos dan 12 puntos por encima. Sí alguien no tiene la solidez que tiene esta candidatura, que es la opción de la victoria y la única que tiene una visión de transición real, entonces creo yo que es ahí donde se tiene que tener un poquito de humildad para rectificar por el país”.

Resaltó que las relaciones entre Venezuela con países aliados como Cuba, Rusia o China, “debe insertarse en la comunidad de naciones tomando como fin superior preservar y fortalecer los intereses del paísen el mundo. Que las relaciones comerciales se hagan en un contexto de amplitud, y en ese contexto, tendremos las relaciones con todo el mundo”.

Destacó que las relaciones hay que “afianzarlas con nuestros socios comerciales que tradicionalmente han sostenido una relación cercana con Venezuela, en este caso: España, EEUU, Colombia. Aquí no se trata de romper relaciones con nadie pero si tener claridades. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento de las obligaciones que se tiene con el país”.

Mencionó por otra parte, que le “da nostalgia que haya políticos que no entiendan la realidad de Venezuela, la realidad de hoy. Que no es cualquier elección la que tenemos por delante. Aquí no se trata de un presidente, se trata de un país que se nos va de las manos. Que el gobierno hizo todos sus esfuerzos para dividir la oposición pero también para quebrarla y perturbar la paz del país y la de los venezolanos. Aquí se trata de que tengamos un Gobierno de una base muy amplia, tomar las grandes decisiones que le convengan a Venezuela, en materia política, económica y social”.

Afirmó que su Ministro de Finanzas sería Francisco Rodríguez y que planea “unificar el sistema de salud pública y a través de la apertura del canal humanitario permitir que lleguen medicinas y alimentos. Eso quiere decir dotación de medicinas a todo el sistema de salud, y además a toda la red de farmacias en los términos regulares de costo, que permitan el acceso verdaderamente gratuito a la salud y a los medicamentos”.

Globovisión