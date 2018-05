Tibisay Lucena: “Prácticamente el 100% de los partidos están participando”

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, se pronunció ante el rechazo internacional sobre el proceso electoral convocado para el 20 de mayo en Venezuela, y aseguró que el sistema que representa cuenta con todas las garantías para ser transparente y competitivo.

En este sentido, la máxima autoridad del Poder Electoral hizo referencia a que en Venezuela existen “19 partidos políticos a nivel nacional, de los cuales 17 están participando”.

“Tenemos una elección donde prácticamente el 100% de los partidos políticos están participando”, declaró Lucena en entrevista a RT.

Por otra parte, destacó que le “sorprende” que países de la región manifiesten que no reconocerán los resultados que arrojen la celebración de estos comicios, donde se elegirá al Presidente de la República y a los miembros de los Consejos Legislativos.

“Uno se da cuenta que son argumentaciones meramente políticas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿cómo es que que vas a decir que no vas a aceptar unos resultados electorales de una elección que aun no se ha realizado? Eso es una cosa que es insólita,que no tiene parangón en ningún otro proceso electoral, por lo menos en la región latinoamericana”, concluyó.

Sumarium