VP ratifica que no participará en elecciones de mayo por falta de condiciones

Este jueves, Voluntad Popular (VP) reiteró que no participará en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 20 de mayo, por considerar que no hay condiciones.Así lo reiteró el diputado y dirigente de la tolda naranja Juan Guaidó en rueda de prensa.

“La Eurocámara hoy no reconoce a ese parapeto del 20 de mayo, lo dijo el Grupo de Lima, La Unión Europea, Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, la OEA. Como no reconocen a la AN no van a reconocer a Maduro”, expresó.

Aseguró que a pesar de las acciones implementadas por el Gobierno no van a doblegar a la dirigencia opositora. “No van a desestimular la lucha. Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano”, añadió.

Información de: Noticia al día