La polémica detención de dos estudiantes afroamericanos en una cafetería de la cadena en Starbucks en Filadelfia (EE.UU) se resolvió con un acuerdo y un proyecto educativo. Su arresto el mes pasado dejó perplejos a los clientes que no entendían el motivo de la presencia de los agentes. El responsable del establecimiento llamó a la policía porque no estaban consumiendo nada. Los jóvenes estaban esperando a un amigo.

Después de que las imágenes del arresto de Rashon Nelson y Donte Robinson, de 23 años, el pasado 12 de abril causaran indignación en la comunidad afroamericana, los jóvenes han llegado a un acuerdo con la ciudad: aceptan un dólar como indemnización a cambio de que esta financie con 200.000 dólares un programa educativo para jóvenes emprendedores, enfocados en estudiantes de escuelas públicas de Filadelfia.

No demandarán a la ciudad para alivio del alcalde, Jim Kenney, que celebró “haber resuelto las demandas potenciales de una manera productiva”, según indicó en un comunicado. “Este fue un incidente que produjo mucho dolor en nuestra ciudad, dolor que hubiera resurgido una y otra vez en un litigio que presenta riesgos legales significativos y altos costos financieros y emocionales para todos los involucrados”, agregó.

El incidente fue grabado por los propios clientes, que manifestaron su indignación por el cariz racista de la detención. “La policía fue llamada porque estos hombres no habían pedido nada. Estaban esperando a un amigo que apareció mientras salían esposados por no haber hecho nada. Los blancos nos estábamos preguntando por qué esto nunca nos pasa a nosotros cuando hacemos lo mismo”, escribió una usuaria de Twitter que compartió el vídeo del arresto.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) 12 de abril de 2018