Huawei trabajaría en un sistema operativo alternativo a Android

Según distintas fuentes, el fundador de Huawei, Ren Zhengfei, habría puesto en marcha un plan para crear un sistema operativo propio que ya no dependa de Android. Se comenta, este sistema operativo aún no ha visto la luz porque no es suficientemente bueno, y además no cuenta con el apoyo suficiente de terceras compañías. Y es que hoy día parece inviable que pueda entrar en la ecuación una alternativa a Android.

En todo caso solo se trata de un supuesto proyecto interno de la compañía que no verá la luz a corto plazo, pero que podría ser un interesante as en la manga si finalmente Huawei pierde la licencia para usar Android en sus terminales.

Información de: Globovisión