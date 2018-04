Microsoft prepara una versión ligera de Windows 10 para ordenadores viejos

Microsoft no tira la toalla ya que parecen estar preparando una nueva versión ligera de Windows 10, pensada para funcionar con total normalidad en ordenadores con 2 GB de RAM y 16 GB o menos de almacenamiento interno.

Su nombre podría ser Windows 10 Lean o Windows 10 Cloud, según informa Windows Central. No se sabe demasiado sobre cómo sería este sistema operativo, aunque sí está claro que no cometería los mismos errores que el fracasado y ya abandonado Windows 10.

Esta edición de W10 sí permitiría descargar programas en forma de .exe e instalarlos con total normalidad, en lugar de reducir al usuario al escaso software disponible en la Microsoft Store, como hacía W10 S.

No obstante, la cantidad de recursos consumidos por el sistema tiene que ser significativamente menos para correr en un PC con 2 GB de RAM o menos. Windows actualmente tiene muchos problemas para hacer eso, incluso en su versión de 32 bits, así que se entiende que los procesos se reducirían bastante.

La fuente de la noticia apunta a que Paint 3D o Internet Explorer se caerían del cartel y no llegarían instalados en la versión ligera de Windows 10 para 2018, pero no es suficiente. Más tareas y procesos tienen que ser reducidos o eliminados si Microsoft quiere que su SO funcione de forma fluida en los PC más modestos.

