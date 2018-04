Llueven las críticas por esta foto que colgó Osmariel Villalobos en su Instagram

La modelo venezolana y presentadora Osmariel Villalobos dejó impactado a sus seguidores de Instagram tras haber publicado una fotografía de su notable aumento de senos. Recordemos que Osmariel fue animadora durante seis años en el programa matutino Portada’s donde ganó gran popularidad.

En la imagen se puede observar como Villalobos cubre con sus manos una ligera zona de sus senos, muchas reacciones y comentarios se han hecho sentir y una de las razones es que la ex animadora aseguró en una oportunidad que nunca se colocaría prótesis, para muchos fue una decepción ya que no cumplió con su palabra con respecto al tema de las cirugías plásticas.

La ex reina de belleza no ha mencionado hasta los momentos que se haya sometido a una intervención quirúrgica, pero sin embargo sus fanáticos no dejaron pasar por alto este detalle.

Hizo pública la imagen en compañía del siguiente mensaje:

