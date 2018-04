Lo que se sabe hasta ahora de la tragedia en Toronto (+vídeo)

Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas este lunes en la ciudad canadiense de Toronto, tras ser atropelladas por una furgoneta, informa Reuters.

Se desconoce la gravedad de las heridas, pero es posible que entre las víctimas se encuentren entren 8 y 10 personas.

Por su parte, testigos citados por la prensa canadiense indicaron que el atropello ha dejado varios muertos.

Según reportan medios locales, el vehículo subió a la acera y arrolló a la multitud. Por su parte, Associated Press reporta que el conductor de la furgoneta ya ha sido detenido.

En las imágenes compartidas en las redes sociales por un periodista, se puede apreciar el momento en que un agente inmoviliza al individuo que se encontraba al volante de la furgoneta.

Lo que se sabe hasta ahora del atropello en Toronto:

-Unos 10 peatones fueron golpeados

-Se desconoce la gravedad de las heridas

-Dos personas han muerto,

según la Policía -El conductor fue detenido

#BREAKING Police arresting driver of white van – video shows driver with a weapon in hand pretending to draw it on police.#torontoattack @CTVNews pic.twitter.com/mCeNFkmk6B

— Peter Akman (@PeterAkman) 23 de abril de 2018