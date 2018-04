José Manuel Olivares : “Ojalá Henri Falcón recapacitara y volviera a la MUD”

El presidente de la comisión de desarrollo social de la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, afirmó que no hay condiciones para acudir a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo y llamó al candidato, Henri Falcón, a recapacitar y regresar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Este no es momento para división, sino para estar juntos”.El parlamentario rechazó que el gobierno mantenga detenidos a presos políticos e inhabilitados a partidos opositores. “No hemos visto ninguna argumentación distinta que nos lleve a votar. Nosotros asumimos el costo de no participar”.

“Ellos decidieron ir a las elecciones porque venía la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya ellos no vienen, entonces no hay garantías para acudir y que sea un proceso justo”, agregó.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Olivares exhortó al gobierno a que abra un canal humanitario tal y como, indicó, le han solicitado los sectores de oposición en reiteradas oportunidades.

El diputado dijo que urge reconstruir el sistema de salud en el país. “Vamos a sacar una ley en la AN para atender la emergencia y la crisis social. Aquí se abordan los temas para solucionar los temas educación, alimentos y salud”.

Unión Radio