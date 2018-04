El mundo de la música electrónica perdió una de sus mayores estrellas de la última década cuando el DJ y productor nacido en Suecia fue encontrado muerto en Mascate, Omán. Tenía solo 28 años y, aunque había anunciado en 2016 que había terminado su gira, que había sufrido reveses de salud y que sentía los efectos de lo que consideraba un estilo de vida “tóxico”, el joven Tim Bergling todavía estaba haciendo música. De hecho, solo fue nominado para Top Dance/Electronic Album para los Billboard Music Awards de 2018.

Luego de conocer la nominación, tuiteó su agradecimiento.

En la última declaración de su sitio web escribió: “TODOS ALCANZAMOS UN PUNTO EN NUESTRAS VIDAS Y CARRERAS DONDE ENTENDEMOS LO QUE MÁS IMPORTA A NOSOTROS”. Continuó: “Para mí es crear música. Para eso vivo, para lo que siento que nací. El año pasado dejé de tocar en vivo, y muchos de ustedes pensaron que era eso. Pero el final de la vida nunca significó el final de Avicii, o mi música. En cambio, volví al lugar donde todo tenía sentido: El estudio.

“La próxima etapa será sobre mi amor por hacer música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo. Espero que lo disfruten tanto como yo”. Seguramente a sus fanáticos les hubiera encantado, fuera lo que fuese.

El dos veces nominado al Grammy fue más conocido entre los Top 40 por sus colaboraciones de pop exitoso, como Wake Me Up con Aloe Blac, A Sky Full of Stars de Coldplay y, más recientemente, Lonely Together con Rita Ora. Pero fue un compositor y productor prolífico y, en un momento dado, un DJ incansable, cuya producción fue enorme, e, inevitablemente, más de lo que está a punto de ser descubierto por las masas a raíz de su muerte.

Él era un niño cuando comenzó, firmó su primer contrato cuando apenas tenía 18 años, y se fue a las carreras. Citó los “Levels” de 2011 (o “LE7ELS”) como un cambio de juego en lo que respecta a su nivel de reconocimiento. Pero a pesar de que apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando su nombre se unió a unos pocos seleccionados del mundo de la electrónica EDM para alcanzar el estrellato global, el estilo de vida pronto lo atrapó.

Cuando tenía 21 años sufrió una pancreatitis provocada por el consumo excesivo de alcohol, lo que lo llevó a dejar el alcohol.

“Solía divertirme mucho. Al principio todo el mundo se está acostumbrando a este mundo. Cada noche es una fiesta”, dijo Avicii a la revista TIME en 2013. “Pero me di cuenta de que, personalmente, mi cuerpo o mi cuerpo mi mente no podía manejar esa cantidad de … como si no me sintiera bien haciéndome eso a mí mismo “.

Al preguntársele cómo era trabajar en un entorno respetuoso con las sustancias, mientras estaba sobrio, dijo: “No, quiero decir, todavía puedo festejar. Simplemente, puedo estar sobrio y festejar. Es toda una experiencia de aprendizaje. Salí de fiesta sobrio y conocí a mi nueva novia desde el primer día, y he hecho todo lo que estoy sobrio. Y veo a los demás borrachos y siento que me gustaría no tener resaca mañana”.

Como le dijo a GQ: “Acabo de adquirir un hábito, porque confías en el aliento y la confianza en ti mismo que obtienes del alcohol, y luego te vuelves dependiente de él”.

Pero ir a trabajar con los ojos claros y sobrio no cambió la presión, el horario agitado y el costo que le costó a las relaciones de Avicii. Admitió a Us Weekly que era difícil encontrar tiempo para una vida personal adecuada.

Sin embargo, sí tenía uno, con la modelo canadiense Raquel Bettencourt, que para su 25 cumpleaños subtitulaba un collage de ellos en Instagram: “Feliz Cumpleaños Mi Amor. Increíblemente afortunado de tener una persona tan increíble en mi vida, que realmente puedo decir es mi mejor amiga. Love Racqattack “.

El documental Avicii: True Stories, dirigido por Levan Tsikurishvili, que fue lanzado el pasado mes de octubre pasado, remonta su vertiginoso ascenso (fue el primer DJ en ser titular en el Radio City Music Hall de Nueva York y fue nombrado por el presidente Obama en un discurso) y los problemas que lo llevaron a anunciar en marzo de 2016 que planeaba dejar de hacer giras.

En marzo de 2014, Avicii reveló a sus fans que le extrajeron la vesícula biliar, procedimiento que siguió a una serie de problemas abdominales que el joven había tenido, incluyendo un apéndice reventado. “Es un procedimiento de rutina y todo va bien, espero estar completamente recuperado y recuperado a tiempo para mi True Tour de EE. UU.”, Prometió a través de Twitter.

Ese 8 de septiembre, su cumpleaños número 25, optó por cancelar las fechas restantes de su gira del año, aunque la música nueva siguió fluyendo en su lugar. A fines de 2014, él y Bettencourt se habían separado.

“Es el tipo más trabajador que he visto en mi vida. En la película, lo ves trabajando literalmente en su cama de hospital”, dijo Tsikurishvili a Variety en septiembre pasado antes del lanzamiento de su película. “…Pero creo que en realidad no sabía desde el principio [a los 19 años] lo que significa ser tan exitoso. Nadie sabía que podría ser tan exitoso. Ha sido un peso para él. tenía que encontrarse a sí mismo, y traté de explicar cómo se sentía “.

En la carta abierta a los fanáticos que publicó en marzo de 2016 explicando qué lo llevó a retirarse de las giras al final del año, escribió: “Sé que tengo la suerte de poder viajar por todo el mundo y actuar, pero le queda muy poco para la vida de una persona real detrás del artista“.

Hablando con Hollywood Reporter una semana después, Avicii dijo que se sentía “Más feliz, más libre de estrés de lo que he estado en mucho tiempo”. Dijo que sus admiradores y compañeros artistas habían sido increíbles en su muestra de apoyo.

“Para mí fue algo que tuve que hacer por mi salud”, continuó. “La escena no era para mí. No eran los espectáculos y no era la música. Siempre fueron las otras cosas que lo rodeaban lo que nunca me vino naturalmente. Todas las otras partes de ser artista. Soy más una persona introvertida en general. Siempre fue muy difícil para mí. Creo que tomé demasiada energía negativa “.

Refiriéndose al libro más reciente que había leído, The Untethered Soul de Michael A. Singer, Avicii dijo a Rolling Stone el año pasado: “Se trata de la conciencia. Ninguno de nosotros puede manejar nuestras emociones hoy en día, la mayoría de nosotros estamos corriendo ser reactivo. Por eso tuve que dejar de hacer giras, porque no podía leer mis emociones de la manera correcta”.

