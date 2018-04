Rajoy sobre Venezuela: Todos sabemos cuál va a ser el resultado falso de las elecciones

Este miércoles 18 de abril el presidente de España, Mariano Rajoy, aseguró que la comunidad internacional no quiere que se celebren las elecciones del próximo 20 de mayo ya que no tendrán un resultado verdadero.“Las elecciones que pretenden celebrarse el 20 de mayo, no son unas elecciones democráticas, no son libres y no hay ninguna garantía de nada (…) todos sabemos cual va a ser el resultado falso de esas elecciones”, expresó durante una entrevista en la televisora argentina TN internacional.

Manifestó que se encuentra trabajando para establecer un canal humanitario para los venezolanos que permanecen en el país, debido a que no pueden acceder fácilmente a medicamentos y alimentos. “Estamos trabajando y llevando ayuda humanitaria, a pesar de que el gobierno de Venezuela diga que no la necesita”.

Con referencia al éxodo expresó: “Da la sensación que a las autoridades venezolanas el tema humanitario y la diáspora le trae absolutamente sin cuidado”.

Indicó que siente preocupación por la crisis en el país, “quiero para este país lo mismo que para España. quiero democracia, libertar, elecciones libres, derechos humanos, progreso, bienestar y que se cumpla la ley. Por eso es lo que voy a luchar”, aseguró.

Información de: Panorama