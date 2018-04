Néstor Colmenares:”Todos los equipos vendrán por nosotros en la LPB”

El alero fuerte Néstor Colmenares, uno de los jugadores más experimentados dentro de Guaros de Lara, refiere que el equipo está listo para el inicio de la edición 2018 de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), cuando el actual campeón del torneo reciba el próximo 11 de mayo en el Domo Bolivariano, a Gaiteros del Zulia.

“Tenemos casi ocho meses entrenando sin parar, eso es bastante importante para nosotros. Estábamos ansiosos porque comenzara la Liga y ya finalmente va a iniciar.Estamos preparados para este reto, buscando en estas últimas semanas llegar al cien por ciento, ajustando detalles para eso”, refirió Colmenares.

Esta edición de campeonato contará con 16 juegos de fase eliminatoria, ocho como local y ocho como visitantes, así que no habrán partidos entre conferencias en esta primera etapa, donde avanzan los primeros cuatro elencos por división y, entonces, ya en postemporada sí se cruzarán.

“Es un torneo corto, pero nosotros nos lo tomamos con bastante interés y seriedad. Somos los actuales campeones, hemos ganado todo internacional y localmente, así que los equipos vienen contra nosotros, pero mientras nos mantengamos fuertes física y mentalmente, sólo debemos hacer nuestro trabajo”, contó el dueño del dorsal 43.

Colmenares reconoce que aunque Guaros tiene etiqueta de estar entre los favoritos, nada está escrito.

“Tenemos jugadores de experiencia, un entrenador nuevo que nos dirigirá por primera vez en esta Liga y que está tan comprometido como nosotros,

inyectándonos ese plus para buscar las victorias y que en líneas generales estamos bien, activos, más allá de que no hemos parado de trabajar y que por el contrario hay equipos que apenas inician su preparación, nunca hay enemigo pequeño, así que nosotros no nos confiamos, pero mantenemos el enfoque”.

En esta edición de campeonato los fanáticos verán a un Néstor Colmenares más

intenso, con mayor energía y nuevas herramientas en su juego que lo convierten en un jugador mucho más completo.

“El entrenador y su cuerpo técnico se han empeñado en que adicione nuevas

herramientas a mi juego, lanzando no sólo desde media sino también desde larga distancia, todos los días trabajo en eso, tratando de mejorarlo, agarrando confianza, así que en esta edición verán en mí un jugador más activo, con mejor condición física que me hace incluso un jugador más rápido y me da comodidad en mi juego”, detalló.

Guaros busca talentos este viernes y sábado, la organización crepuscular desarrollará en el Domo Bolivariano, un Try Out con jugadores entre los 15 y 20 años de edad.

El coach Fernando Duró, junto con su cuerpo técnico, estará al frente de la actividad que ha convocado a jóvenes no sólo del estado Lara, sino de todas las latitudes del país, que quieran ser avaluados por el staff de Guaros de Lara.

La cita iniciará este viernes desde las 2:00 pm con un primer entrenamiento y, cerrará el sábado con la segunda práctica a las 9: 00 am. Además, habrá una mesa de trabajo con entrenadores de formación y élite, desde las 4:00 pm.

“Los invitamos a la casa del campeón, vengan todos, queremos agrandar nuestra

cantera, jugadores, profesores, entrenadores y árbitros, no sólo al try out sino además a una charla técnica para que conozcan más del baloncesto con Guaros”, expresó el estratega Duró.

Nota de Prensa.