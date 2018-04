J Balvin estrena su nuevo sencillo “Ambiente”

El cantante colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin estrenó su nuevo tema musical titulado “Ambiente“, el cual sería perteneciente a su álbum Vibras, próximo a estrenarse el 25 de mayo.

Ambiente tiene un estilo caribeño y dentro del vídeo hay humo en el ambiente. En el sencillo, Balvin canta: “en la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí”.

En el nuevo álbum estarán incluidos algunos de sus súper éxitos: Mi gente, con Willy William, y Machika con Anitta y Jeon, además de Ahora, cuyo video se estrenó el 25 de febrero.

Disfrute de la nueva canción

