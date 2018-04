Valentina Lisitsa, una pianista ucraniana y estadounidense de renombre mundial, ha quedado en más de una ocasión envuelta en torbellinos políticos. La intérprete ha compartido su experiencia conversando con el conductor del programa de RT “Keiser Report”, Max Keiser.

Lisitsa recuerda que hace unos años fue cancelado un concierto que iba a dar en Toronto. “Me di cuenta más tarde de que cancelaron mi concierto porque era ucraniana, no por cómo tocaba”, afirma. La habían contratado con dos años de antelación porque “era perfecta para la comunidad ucraniana” de la ciudad canadiense. Sin embargo, “cuando alguien les dijo que yo no era ese tipo de ucraniana, lo primero que me sugirieron fue que dijese que estaba enferma y así ellos contratarían a otra persona”, cuenta la pianista. Lisitsa respondió a los organizadores que tocaría y “me respondieron que no dudarían en recurrir a la Policía para impedir que fuese incluso a ensayar”, agrega.

Después de lo ocurrido, compartió una publicación en su Facebook que se volvió viral. “Conté que me habían prohibido ir a un lugar a tocar a Rachmaninov por lo que había dicho en otro lugar acerca de mi propio país y de lo que sentía con respecto al Gobierno”, explica.

No obstante, esta no fue la única vez cuando Lisitsa se encontró en medio de una polémica de carácter político. Otro caso tuvo lugar cuando interpretó la pieza ‘Millennium suite’, del joven compositor estadounidense Stephen Limbaugh.

“Lo que pasó es que ciertas personas de la industria musical aparecieron para dar su opinión sobre esta pieza” debido al apellido del compositor, “que quizá esté relacionado con Rush Limbaugh”, un locutor de radio y comentarista político conservador. “Desconozco si guardan relación, pero, por simple asociación, lo acusan de ser de la camarilla de Trump. Y como yo interpreto la pieza, también apoyo o soy de la camarilla de Trump”, detalla Lisitsa.

El caso más reciente tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo, cuando un analista del “think-tank” Atlantic Council, Ben Nimmo, tachó a Lisitsa de ser “el amplificador más importante” de lo que considera una campaña de “troles” rusos en Twitter sobre el caso Skripal.

“El ‘analista’ de Atlantic Council de la OTAN @benimmo me llamó bot ruso influyente. ¿Influente? ¡Cómo no! Con 170.000.000 reproducciones en Youtube y 400.000 suscriptores”, ironizó Lisitsa en su Twitter. “¿Ruso? Bueno, ucraniano estadounidense, pero lo tomo como un piropo”, agregó la pianista. “¿Bot? Sí. Los humanos no pueden tocar así”, bromeó la estrella de la música clásica al final de su publicación, en la que incluyó un video de una de sus actuaciones.