Cardenal Urosa calificó como “una tragedia deplorable y triste” lo ocurrido en Carabobo

Este jueves luego de celebrarse la misa crismal en la Catedral de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Savino, quien encabezó el acto religioso junto a 125 sacerdotes de la ciudad, condenó los hechos ocurridos en la Comandancia General de Policarabobo en la madrugada del miércoles, como “una tragedia deplorable y triste”.

Asimismo, señaló para Unión Radio, que el hecho refleja “el mal estado del sistema penitenciario lo cual es una deuda del gobierno nacional con el pueblo de Venezuela”.

Por otro lado, el cardenal declaró que la penitencia de comer carne durante los días santos está dispensada en vista de los elevados precios del pescado.

“Si no hay qué comer uno come lo que tenga, es simplemente una manifestación de penitencia el abstenernos de carnes, pero si no hay otra cosa que comer, hay que comer carne, está completamente dispensada esa norma de la Iglesia en casos de necesidad”, declaró el alto clero.

Urosa recalcó a la comunidad católica la importancia de no politizar los actos religiosos, sin embargo, acotó que esto no significa desatender la labor de defender los derechos de los venezolanos y pidió a las personas afectas al gobierno no atacar dichos actos.

Con información de: Sumarium.