Daniel Sarcos se despide de las pantallas de Telemundo para iniciar nuevo proyecto en Dominicana (+Video)

El presentador zuliano Daniel Sarcos, y quien hasta este martes trabajó como animador en el programa “Un nuevo día” en el canal estadounidense Telemundo, anunció su renuncia a esta cadena de televisión, para comenzar a formar parte de “uno de los contratos más ambiciosos que ha firmado en su carrera”, así lo describió Sarcos, en la que fue su despedida oficial, durante el programa que animó por siete años.

El animador venezolano explicó que esta decisión obedece a que se ha embarcado en un nuevo proyecto, con la Lotería Nacional de República Dominicana, donde será presentador y productor de un espacio y producto inédito.

Sarcos dio a conocer la noticia de su partida de Telemundo en horas de la mañana, a través de su Instagram, donde colgó un video firmando su nuevo contrato. Sin embargo, más tarde, el presentador hizo el anuncio más oficial al lado de quienes fueron sus compañeros en el programa.

“Todas las cosas se anuncian y se celebran en familia y eso es lo que hemos conformado durante todos estos años”, dijo Sarcos, haciendo alusión a sus colegas, a quienes les pidió que se acercasen para hacer el anuncio.

“Le digo un hasta pronto a Un Nuevo Día y le digo un hasta pronto a mi familia de Telemundo”, se despidió Sarcos.

Las lágrimas no se hicieron esperar ni en Sarcos, ni tampoco en quienes compartieron espacios con él, Rashel Diaz, colega y amiga del presentador volgó un mensaje en su Facebook dirigido a Sarcos.

“Amigo mío Daniel Sarcos ¡ha sido un honor trabajar a tu lado estos 7 años! Me quedo con tantos recuerdos en mi corazón de tu profesionalismo, buen humor, talento, amistad y buen ejemplo. ¿Quién se va a meter en mis fotos ahora? ¿Quién se va a burlar de mí por la cantidad de gente que me llevo a mis vacaciones? ¿Quién me llamará viejita al aire? ¿Quién me hará señas detrás de cámara para que me ría?”, reseña parte del mensaje de Diaz.

Información de: Panorama

Noticias Barquisimeto