María Corina Machado a venezolanos: “Exige que se vayan, no te conformes con migajas”

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado difundió un vídeo mediante la red social Twitter, en donde manifestó que Venezuela es una tierra de gracia que actualmente se encuentra desbastada. “Rescatarla solo depende de nosotros. No les pida que te den condiciones electorales que no te van a dar, exige que se vayan”.Machado, instó al pueblo venezolano a no conformarse con las migajas que le dan, “revélate”. “Seamos coherentes, firmes y responsables de nuestro destino. No hay una fórmula mágica, hay una sola ruta”.

La dirigente aseguró “aquí estamos, aquí luchamos, porque vamos a vencer”. Agregó que Venezuela será un país rico de verdad.

La salida electoral está bloqueada.

La miseria y el hambre es intencional.

Tenemos que usar nuestra fuerza y el apoyo internacional para sacarlos del poder de una vez.

Aquí mi mensaje para todos: #ExigeQueSeVayan pic.twitter.com/CaCeftuUJX — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 25 de marzo de 2018

Información de: Noticia al día