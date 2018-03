Google bloqueará sus aplicaciones en móviles Android sin certificado

Google ha comenzado a bloquear sus aplicaciones en ciertos dispositivos Android que no han pagado el “canon” a Google para certificar el sistema operativo.Hay que recordar que pese a que Android es un sistema Open Source, si quieres utilizar el software de Google tienes que pasar por caja; es la forma de monetizar su Sistema Operativo de esta compañía.

Una forma de reconocer si tienes un móvil Android certificado o no es comprobar si Google Play venía preinstalado o no. Si no lo hacía, probablemente la marca no haya pagado a Google para utilizar Android, y eso puede acarrearte problemas a medio plazo. Otras veces se te advierte de que el dispositivo no es oficial al acceder a la propia tienda de Aplicaciones.

Otra forma de saber si has comprado un dispositivo certificado por Google es ir a Ajustes > Información del Teléfono > Certificación. Si no lo ha sido, en la web a la que te reenvía esta opción aparecerá tal advertencia.

Por último, en caso de tener Google Play, abre esta app. A continuación accede a Ajustes y ve hacia abajo. En Certificación del Dispositivo debe aparecer Certificado.

Información de: Globovisión