Néstor Reverol, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, juramentó este jueves a la nueva junta directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo a lo publicado en su cuenta en la red social Twitter, Reverol indicó que la dirección del organismo seguirá comandada por el comisario Douglas Rico.

También, dijo que como subdirector quedará Jhonny Salazar, en tanto que Mercy Bracho será el secretario general, y Juan Pereira cubrirá el rol de asesor jurídico.

Por último, manifestó que “seguirán avanzado en la segunda fase de refundación y organización de la estructura de esta policía científica, que día a día trabaja para garantizar la paz“.

Directiva

Ratificado Com. Gral. Douglas Rico como Director Nacional; Subdirector Com. Gral. Jhonny Salazar, Com. Gral. Mercy Bracho, Secretaria General y el Com. Gral. Juan Pereira como Asesor Jurídico e Inspector General Bladimir Flores