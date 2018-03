Venezolana asesinada en México publicó un vídeo antes de morir

Kenny Finol, la modelo venezolana que fue asesinada en México, dejó un video en el que describe las golpizas que le dio presuntamente su expareja, quien le exigió que se fuera del país.

En el audiovisual grabado por ella misma se le muestra golpeada en brazos, rostro y otras partes del cuerpo.

“Ayer ese hombre me dio mantequilla solicitó un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazos, me dio como cuatro machetazos, marica”, dice en uno de los videos aparentemente a una conocida y muestra las heridas en sus brazos, mientras que en su rostro y su boca se ven los los moretones y la hinchazón provocados por los golpes.

La joven agregó que la herida de la boca es la más grande que tenía.

“En la boca, la pistola, no sé si me la ves, tengo un hueco allí en la garganta horrible. Me abriste como un hueco y mírame estoy demasiado inflamada, espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme, igual yo no voy a salir de aquí de la casa”, le dije.

La venezolana de apenas 26 años de edad, fue hallada muerta el 26 de febrero en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con El Nuevo Herald, la joven asistió el viernes 24 a un festival de música electrónica en el Estado de México. Desde ese momento, sus amistades perdieron contacto con ella, pero no les pareció extraño pues pensaron que quizá su celular no tenía señal.

Pasó el fin de semana y seguían sin saber nada de Kenny, entonces comenzaron a buscarla.

Kenny trabajaba como dama de compañía, servicios que ofrecía mediante el sitio en internet zonadivas.com.