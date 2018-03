Llaman “gorda” en las redes sociales a Selena Gomez tras sus últimas fotos en bikini

Ha vuelto a ocurrir. Una famosa aparece en bikini y las redes sociales no tardan ni dos minutos en criticar su cuerpo. La última víctima de lo que en inglés se conoce como body -haming ha sido Selena Gomez. La cantante fue fotografiada mostrando su figura, y sus cicatrices, mientras pasaba un día al sol en Sidney, y ya ha habido usuarios de Twitter que han afirmado que la cantante está “gorda” por no lucir un cuerpo totalmente tonificado.

Hay que destacar que las críticas al cuerpo de Selena Gomez vienen tanto de haters como de fans que se han dedicado a analizar cada centímetro del cuerpo de la cantante y compararlo con el que luce en sus sesiones de fotos.

Selena Gomez soaks up the sun in a skimpy bikini while cruising around Sydney Harbour on a luxury boat https://t.co/iGEl0p1lpx

En un mensaje en Twitter que ya ha sido borrado, una seguidora se preguntaba lo siguiente: “¿Alguien tiene una explicación para esto? Chicos, por favor, no me entiendas mal. Selena Gomez se ve un poco gorda en su reciente foto en Sidney, pero su físico se ve espléndido en Puma. ¿Por qué tal diferencia?”.

Los fans de Selena Gomez salieron en defensa de la artista argumentando, en primer término, que no está gorda y, en segundo, que los cuerpos cambian con el paso del tiempo y que el de Selena, teniendo en cuenta el lupus que padece, pierde y gana peso con frecuencia.

Is this really selena?? She looks fat and her nose looks weird… https://t.co/qGa905Fwt1

— Felino (@pettyccine) 19 de marzo de 2018