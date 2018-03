Muere Sudán, el último rinoceronte blanco que quedaba en el mundo

El último rinoceronte blanco del norte macho del mundo murió este lunes tras meses de enfermedad, dijeron sus cuidadores.

Sudán, como se llamaba el ejemplar, tenía 45 años y vivía en la reserva Ol Pejet, en Kenia.

Fue sacrificado el lunes después de que sus complicaciones relacionadas con la edad empeoraran considerablemente.

Su muerte deja solo dos rinocerontes hembras de su subespecie en el mundo: su hija y su nieta.

El rinoceronte, cuya edad era equivalente a los 90 años de los seres humanos, estaba siendo tratado por alteraciones degenerativas en sus músculos y huesos, sumado a amplias heridas en la piel.

Era incapaz de levantarse y sufrió mucho en sus últimas 24 horas, tuiteó la reserva Ol Pejeta

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de marzo de 2018