La figura del candidato de Avanzada Progresista, Henri Falcón, no estaría presente en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, según la estimación que realizó este lunes el constituyente Pedro Carreño.

“Este señor en cualquier momento salta la talanquera, ya se lo hizo a la oposición, ahora que se inscribió vendiendo esperanza, salta la talanquera y renuncia” afirmó Carreño en entrevista para Venezolana de Televisión (VTV).

Acerca de las denuncias de falta de garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, Carreño afirmó que la oposición como “ahora tiene que contarse arremete contra el árbitro, y dicen que no participan no porque no tienen votos sino porque no hay garantías de transparencia”.

El oficialista también habló sobre los recientes movimientos contrarios a Nicolás Maduro que han surgido en las filas castrenses. “Ante el fracaso en sus diversos ataques a Venezuela, la derecha nacional e internacional tratan de promover movimientos insurreccionales en la FAN”, afirmó.

