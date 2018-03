Ochoa Antich: “Quien no vota, vota por Nicolás Maduro”

El político y dirigente del movimiento político “Juntos por la Venezuela que viene”, Enrique Ochoa Antich, informó que el no participar en los comicios electorales del 20 de mayo, se convierte en una garantía para la reelección del Presidente Nicolás Maduro.

Antich asegura que en Venezuela existen dos maneras de votar por Nicolás Maduro, una al apoyar el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y otorgarle el voto al actual gobierno, de ahí su frase: “Quien no vota, vota por Nicolás Maduro”

“Yo creo que los que objetivamente están colaborando con Maduro o con el gobierno son justamente los que le dejan el campo libre, los que estamos dispuestos a dar la batalla apoyando la verdadera candidatura de oposición que existe en el escenario político es la de Henri Falcón creo que estamos dando la pelea y sabemos que se puede ganar”, mencionó Ochoa Antich.

Con relación al candidato que necesita “Venezuela” Ochoa Antich aseguró, que el ex gobernador del estado Lara Henri Falcón Fuentes, es genuino para liderizar la oposición de Venezuela, alegando que le entristece que otros partidos, no apoyen ni acepten su postulación, por ser el único que decidió participar y competir “Con valentía contra Maduro”. dijo

Con relación a la credibilidad electoral, recoodó que en el año 2007, ganaron todos los partidos opositores contra la “Reforma” de la constitución, implementada por el fallecido y más “Poderoso” de la revolución Hugo Chávez.

El dirigente agregó que si la diferencia y rivalidad, eran consecuencia de la falta de condiciones electorales, fue una mala decisión opositora al no firmar el acuerdo en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

“Las condiciones de hoy son infinitamente superiores a las de antes, son muchísimo mejores y las que se iban a conseguir en república dominica no se diga y me parece que fue una necedad, una torpeza y una estupidez por parte de la oposición no haber firmado”, sostuvo el dirigente.

“Vamos a ganar las elecciones en Mayo si hay la voluntad de la gente, si las personas participan, por eso yo le pregunto a la gente: tu quieres que gane maduro, no votes, ahora si tú votas, y todos los venezolanos votan, y nos decidimos con rebeldía electoral, con una especie de rebelión, podemos ganar las elecciones”. finalizó