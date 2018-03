El propietario de Guaros de Lara pasó por los micrófonos de Reloj de 24 para hablar de varios temas de actualidad del equipo crepuscular.

La Liga de las Américas: “Fue una sorpresa quedar fuera de la Liga de las Américas. Habíamos pedido tener la localía, pero no nos tuvieron en cuenta, luego de ser el bicampeón”, explicaba el presidente larense. “Nos pareció incomodo no poder tener la localía. Argentina tuvo dos cuadrangulares. Pero no es una excusa, perdimos bien. Jugamos los dos cuadrangulares por Liga de las Américas con cero minutos de juego”

La opción de la Liga Nacional si no hay LPB: “Hay una esperanza de que comience la Liga de Venezuela. Igualmente, si no esto no ocurre, Guaros va a jugar en alguna liga de baloncesto. Tuve una conversación importante con Fabián Borro para que Guaros tenga una participación en la Liga Argentina. Fabián Borro, me dijo que cuando quiera, Guaros puede participar de la Liga Argentina. Siempre me recibieron de la mejor manera, me gusta mucho el país. Sería como jugar de local en Barquisimeto”

El futuro de Fernando Duró: “Tiene una oferta desde Europa, ya lo sabemos. Pero haremos lo posible para que Fernando se quede en Venezuela por unos años más. Duró es un gran técnico. El martes estará en Barquisimeto, para comenzar los entrenamientos con Guaros”

Con Información de: Cancha Latina