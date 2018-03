General Carlos Rodríguez Rabán Secretario de Obras Públicas: “Si no estamos articulados tendremos los mismos problemas”

Hombre de palabra directa y precisa, este General de Brigada del ejército venezolano ha ocupado diferentes cargos en la administración pública, donde ha sabido respaldar sus complejas decisiones con el don de comunicador “nato” que tiene desde joven, y que logró perfeccionar en la emisora FM del Fuerte Tiuna y en Radio Miraflores.

Rodríguez Raban dejó atrás la presidencia del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) para asumir la Secretaria de obras Públicas del estado Lara, por ser persona de confianza de la gobernadora Carmen Meléndez y por su capacidad para articular acciones neurálgicas, bien aprendidas en su vida de militar activo, que por cierto culmina este mes de julio cuando pase a la vida civil donde ya muchos lo ven como un potencial diputado.

Así respondió a las preguntas del periodista José Israel González:

JIG: General, usted esta al frente de una organización que es resultado de una gran fusión ¿Qué se quitó o se agregó?

CR: Ahora somos un ente articulador, el resto de las instituciones continúan como INVILARA, CONSTRULARA, entre otras. La idea es que seamos un ente articulador, es decir, que cuando se encuentren detalles como problemas de seguridad en una contratista, servicios públicos que hay que remover, nuestra secretaria entra para las coordinaciones necesarias y trabajo en armonía, acatando las órdenes que da nuestra gobernadora en cuestión de viviendas, vialidad y servicios (agua, electricidad, transporte, gas y telefonía). Si no estamos articulados tendremos los mismos problemas tradicionales.

JIG: ¿No se burocratiza y se pierde?

CR: No. Acá no ha cambiado nada, solo entramos para aligerar y apoyar, no para subordinar sino en extrema coordinación. En el país hay nueve entes que construyen viviendas

JIG: ¿No hay una gran misión vivienda?

CR: Si, pero cuando van a ejecutar están estos nueve entes

JIG: Está el problema de transporte público. Regresaron los camiones tipo “chivos”, hay un precio que el sindicato aspira y otro que el pasajero desea para que no le pegue en el bolsillo. ¿Cuál es el diagnostico que ustedes tienen? ¿Qué aportan?

CR: Tuvimos una reunión con el ministro de transporte y el está al tanto de la situación. Igual, no se trata de lamentar sino de actuar. Ya se está haciendo y trabajando con los coordinadores para la entrega a usuarios transportistas lo que llamamos “el ABC de transporte”, de lo cual ya por lo menos el aceite es una realidad.

JIG: Ahora ¿Qué dificultad tiene el larense con el tema del agua? No se interrumpe el cobro pero en algunos sectores si se suspende el servicio, y todo se le atribuye a un tema eléctrico que daña los equipos.

CR: Es un reto. Sabemos que existen muchos problemas con el tema del agua. Es cierto, no se interrumpe el cobro pero hay una orden directa de la gobernadora de no aumentar el servicio hasta que no se hagan las mejoras necesarias. Hay que mantener lo que dijo el comandante Chávez “vivir, viviendo”, aun cuando el servicio no tenga ningún costo debe ser de calidad y no esperar la tragedia para mejorar.

JIG: En esta crisis económica, donde hay una especie de bloqueo financiero internacional que impide el poder importar equipos para sustituirlos ¿Cuáles son sus prioridades para resolver los problemas?

CR: Tenemos como prioridad mantener la electricidad y luego el resto de los servicios como el transporte, al igual que el agua por poner un ejemplo, pero la meta es trabajar paralelamente con todos los servicios teniendo como prioridad la electricidad que mueve al país.

JIG: ¿Tienen previsto el mantenimiento de una vía tan importante como lo es la Lara – Zulia?

CR: La empresa Vial, dependiente del ministerio de transporte, ya hizo sus estudios y presupuestos para que a través de una empresa del estado se repare ese tramo de la Lara –Zulia. Hay que tener en cuenta que no es solo asfalto sino también alineación vertical y horizontal.

JIG: ¿Esta previsto activar los peajes en el estado Lara?

CR: Tuvimos una conversación con FONTUR, hay que coordinar y hacer mantenimiento para cobrar en estos peajes, dado que no es solo cobrar sino brindar un servicio de calidad.

JIG: Ahora general, hay un sector político llamando a la abstención y el grupo de María Corina Machado diciendo que el camino es el “350 y resistencia”.

CR: Esa es su posición y yo lo respeto pero, hoy una situación armada o de violencia esta fuera de contexto.

JIG: ¿No hay ruido en las fuerzas armadas?

CR: Puede que hayan problemas que son problemas de todos los venezolanos, como hemos comentado de cauchos, sueldos, entre otros.

JIG: Es decir, ¿Los militares sufren las mismas carencias que los venezolanos de a pie?

CR: Claro, cuando un militar va a pedir un crédito le piden los mismos requisitos que cualquier ciudadano.

JIG: ¿Hay carencia en los cuarteles?

CR: En cuanto al día a día, pero los militares están preparados para defender la patria.

JIG: ¿Qué piensas de la detención del general Rodríguez Torres?

CR: El junto con un grupo se desvió de lo que es el pensamiento de Chávez.

