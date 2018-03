Leo Messi habló en una entrevista para la televisión argentina ‘América TV’ y trató el tema de su retirada y su destino una vez deje de ser futbolista en activo: “Todos dicen que es muy difícil y no tengo duda. Es muy difícil no tener la rutina de entrenarte, jugar. No sé qué voy a ahacer, dónde vivir. Me gustaría hacer todo lo que no he podido. Pero no sé si va a ser en Barcelona, Rosario… no sé que voy a hacer yo”.

“Sufro y me da lástima que hoy esté Argentina como está. La realidad del país, la inseguridad. Miro el día de mañana, pienso en poder volver a Rosario y disfrutar de mi ciudad porque no pude hacer de chiquito, tuve que venirme acá, cosa de la que no me arrepiento, pero me preocupa”, explicó Leo.

También deseó que las cosas se arreglen en su país natal: “Robos hay en todo el mundo, pero es una locura que te pueda pasar algo más. Sé que es imposible, pero yo recuerdo que salía todo el día a la calle y no pasaba nada. Es difícil pero creo que se puede hacer, cuando los argentinos nos hemos juntado hemos conseguido cosas grandiosas”.

Con Información de: Marca